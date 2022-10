“Los sistemas sanitarios con una rehabilitación fuerte obtienen mejores resultados”

La profesional del Complejo Hospitalario de Pontevedra Teresa Jorge Mora se convirtió este mes en la numeraria electa más joven de la Real Academia de Medicina de Galicia, una distinción que recibe “como un gran honor a nivel personal”, explica, “es la oportunidad de poder pertenecer a una institución tan reconocida y tradicional en medicina. Y también para mi es una gran oportunidad de poder seguir trabajando por la medicina, por mi especialidad”.

–Rehabilitación se incorpora este año a la Academia de Medicina de Galicia

–Por fin Rehabilitación como especialidad tiene un sillón, tiene una representación; y estar en la Academia es también la posibilidad de trabajar al lado de profesionales de gran prestigio y que han sido destacados por su trayectoria profesional, por su excelencia. Además muchos de ellos han sido mis maestros y esto para mi todavía lo hace mucho más especial.

–¿Cómo surgió su vocación? ¿Fue temprana?

– Sí, desde siempre. He tenido tradicionalmente en mi familia profesionales dedicados a la medicina, a la ciencia, y esto pienso que ha dejado mella en mi desde pequeña. Lo he vivido desde mis orígenes y siempre he tenido un perfil de pensar en la medicina, en los demás, en intentar ayudar, en investigar, en la enseñanza; y siempre para mi ha sido algo muy normal (risas) en cierto modo. El verla desde pequeña me ha permitido conocerla más profundamente, empaparme un poco de lo que es la medicina y… Hasta hoy.

–Su especialidad ha estado poco reconocida hasta fechas recientes…

–La Rehabilitación realmente es una especialidad médica que podemos decir que está reconocida desde hace pocos años, en España desde 1969, aunque la práctica de técnicas de rehabilitación y sus beneficios en la salud se remontan siglos atrás, a la antigüedad. Podemos decir de alguna manera que es una especialidad relativamente joven.

–Sin embargo es decisiva en la recuperación del paciente

–Lo es, sobre todo en la sociedad actual es una especialidad que se está desarrollando en los últimos años y expandiendo en múltiples áreas de la medicina. Y esto es debido a que se ha visto que tiene un gran potencial. Hoy sabemos que todos aquellos sistemas sanitarios que tienen una rehabilitación fuerte y desarrollada obtienen mejores resultados, se relaciona con un menor gasto sanitario, con mejor esperanza de vida y calidad de la salud poblacional. Muchos estudios sanitarios reflejan como los sistemas sanitarios con servicios de rehabilitación fuertes también son lo que están a más alto nivel. Y la rehabilitación también está cada vez más presente porque la sociedad actual es una sociedad envejecida, con una alta supervivencia. Y este escenario lo que refleja por otro lado es una alta incidencia de la enfermedad crónica, que puede condicionar -y así lo hace- limitaciones funcionales. La rehabilitación ahí tiene por eso cada vez más impacto, pienso que es fundamental. Y además la sociedad es cada vez más exigentes, quieren vivir más años pero también dignamente y en buenas condiciones; y ahí tenemos un papel clave.

–Se están produciendo avances muy grandes en su especialidad

–Desde luego, hay que pensar que inicialmente la rehabilitación se desarrolló sobre todo más dirigida a patología músculoesquelética, procesos neurológicos, la lesión medular de todos aquellos pacientes después de una guerra, en amputados… Y ha crecido exponencialmente en todas las áreas médicas. La Rehabilitación no tiene un órgano o un aparato, como puede ser Cardiología el corazón o Neumología el pulmón y las vías respiratorias. Nosotros de alguna manera nuestro campo interviene en todos los ámbitos del sistema. Para mí es quizás la especialidad más completa e integradora que conozco, porque abarca todo, y lo que hace es luchar contra todos aquellos procesos incapacitantes que no nos dejan desarrollar las actividades de nuestra vida diaria. Nuestra especialidad ha crecido en todos aquellos ámbitos en los que no estaba, y hablamos de rehabilitación cardíaca, del suelo pélvico etc. Y además se han introducido numerosas técnicas intervencionistas que nos han abierto un campo enorme de cara a mejorar el tratamiento y la calidad de vida de nuestros pacientes. Cada vez tenemos más herramientas para poder tratar.

–¿A cuántos pacientes atienden anualmente en su servicio?

–Anualmente tratamos a entre 10.000 y 14.000 pacientes, solo en consultas, es decir solo en la parte médica. Y luego tenemos miles de tratamientos que hacemos dentro de nuestra unidad de fisioterapia etc.

–¿Cómo es la unidad que encabeza?

–Es un servicio multidisciplinar, un servicio con multitud de profesionales. Estamos el equipo médico, pero también tenemos otros profesionales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos, que trabajan dentro de nuestras unidades y se coordinan precisamente para aplicar estos tratamientos.

–¿Cuáles son los tratamientos más frecuentes?

–Hay dos campos que son los más habituales, el campo de la patología músculo esquelética y el de la patología neurológica, son los dos que más trabajamos. Y cada vez hacemos más técnicas a las que me refería que llamamos de rehabilitación intervencionista, que son técnicas dirigidas a tratar el dolor u otros síntomas que puedan condicionar una gran limitación funcional de nuestros pacientes. Este campo, la unidad de rehabilitación intervencionista, cada vez tiene más reclamo por parte de los pacientes y está creciendo de forma significativa.