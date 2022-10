Pontevedra, tercera urbe con más demanda de ayudas a Industria para sistemas fotovoltaicos

Lo revelan así los datos compilados por la Consellería de Economía, Industria e Innovación que, en el marco de las ayudas destinadas a la implantación de módulos fotovoltaicos, ha recibido un total de 73 peticiones procedentes de la ciudad del Lérez, que aglutinan las líneas de subvenciones dirigidas a empresas, particulares y energías térmicas, de biomasa y fotovoltaica. El departamento autonómico debe ahora evaluar as solicitudes antes de conceder las aportaciones económicas correspondientes. Solo Vigo, con 229 peticiones, y Santiago de Compostela con 119, superan la demanda pontevedresa, que está muy por encima de las demás urbes gallegas: Lugo con 52, Ourense con 48, A Coruña con 44 y Ferrol con 23.

Este cómputo no es de extrañar, puesto que empresas especializadas en el sector afirman que, solo en el último año, la contratación de instalaciones fotovoltaicas se ha llegado a disparar hasta un 50% en el ámbito residencial. Esta gran demanda se explica por la incesante escalada de los precios de la luz, por lo que son muchos los usuarios que apuestan por el autoconsumo, sobre todo porque los equipos fotovoltaicos prometen a empresas y particulares reducir entre un 40% y un 70% la tarifa de la luz. “La demanda subió exponencialmente, tanto de instalaciones particulares, de unos 15 kw, como de industriales. También hay mucho interés por las instalaciones aisladas con baterías para desconectarse cuando se quiera de la red eléctrica”, explica Víctor Fontán, responsable de Coversun Solutions, ubicada en la calle Rosalía de Castro.

La crisis de suministros y la huelga de transportes son los hándicaps a los que se enfrenta ahora el sector. La subida de precios de los materiales, así como los costes de producción y el transporte provocan que también aumente paulatinamente el precio de las instalaciones fotovoltaicas. De hecho, en las empresas de la ciudad están actualizando sus presupuestos prácticamente cada 15 días.

En este sentido, los plazos de entrega se han visto ampliados entre tres y cuatro semanas, dependiendo de la empresa en cuestión. “Tenemos que jugar con el stock que tenemos disponible a la hora de dar una previsión de fechas para la instalación”, apunta Fontán, que comenta que algunas de las empresas que suministran los materiales están teniendo problemas para hacer frente a la demanda.

Por otra parte, el bum de la fotovoltaica está obligando a las empresas a intentar ampliar sus plantillas de trabajadores para poder asumir el volumen de trabajo previsto. “Es un sector en auge y ahora mismo falta mano de obra especializada. Necesitamos instaladores y no hay”, dice claramente el responsable de Coversun Solutions. El sector de la energía fotovoltaica, según los datos facilitados por el director de la Unión Española Fotovoltaica (UEF), José Donoso, en 2020 generó 40.000 empleos directos e indirectos y contribuyó con más de 8.000 millones de euros al PIB español.

El efecto “llamada” de los fondos Next Generation

“El autoconsumo es una alternativa para ahorrar en la factura de la luz y estamos en el momento de ahorrar y de saber en dónde invertimos”, destaca Víctor Fontán, que recuerda que la tarifa eléctrica preocupa por igual a particulares y empresas; toda la población necesita urgentemente reducir gastos y, además, cabe señalar un cambio en la mentalidad de la sociedad, mucho más comprometida con el medio ambiente. Además, el Gobierno ha destinado 900 millones de los planes del programa europeo Next Generation para subvenciones al autoconsumo, incluyendo el almacenamiento. Estas ayudas oscilan entre el 20% y el 30% de la inversión, lo que compensa las horas con menos sol que tiene Galicia. A medio plazo, cuando se agoten los fondos europeos, las empresas del sector también confían en “el efecto demostración. Cuando alguien viva en una urbanización en la que todos tienen paneles fotovoltaicos va a considerar tenerlos también”, señala José Donoso, convencido de que los fondos Next Generation darán “un impulso definitivo” a esta tecnología en la que en Galicia “está todo por hacer”. El coste de la inversión en paneles solares puede ir desde los 4.000 hasta los 10.000 euros, según el tamaño y el consumo previsto. Tras la inversión inicial, dependiendo de cada caso, estas instalaciones en empresas e industrias aportan de media el 25% de la energía que consumen para su actividad, y a este importante ahorro se suman los beneficios ambientales, con una reducción muy destacable en la huella de carbono. En cuanto a las instalaciones en el sector residencial, el ahorro puede alcanzar el 70%, dependiendo de las características de los módulos fotovoltaicos y de si incorporan o no baterías para el almacenamiento de la energía.