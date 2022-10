Como se elixen os nomes dos protagonistas?

Como se elixen os nomes na literatura galega? Por que se chaman así os protagonistas das lendas? Son algunhas das preguntas que se fixeron onte os participantes na Xornada de Onomástica Galega, un encontro convocado pola Real Academia Galega e adicado nesta sétima edición á onomástica literaria.

O presidente da RAG, Victor Freixanes, a académica correspondente Luz Méndez, coordinadora da xornada con Ana Boullón, a deputada de Lingua María Ortega e o director do Mueo, Xosé Manuel Rey, inauguraron a xornada, que se desenvolveu no Edificio Castelao e incluiu cinco conferencias e outros tantos debates, unha intervención didáctica e unha mesa redonda que protagonizaron expertos de distintas institucións académicas, filólogos e nomes das letras galegas.

O profesor da Universidade de Vigo e presidente da Fundación Rosalía Anxo Angueira foi o primeiro en intervir co relatorio adicado á autora fundacional das nosas letras “A onomástica na obra de Rosalía de Castro: algún principios e perfís”. Explicou que “O estudo da onomástica en Rosalía axuda a entender varias das dúas estratexias como escritora e varios perfís tamén dos seus fundamentos literarios e ideolóxicos, desde o título das súas obras. Na toponimia destaca sempre o emprego sintomático de Galicia, desde prólogo de Cantares gallegos, o emprego da toponimia local, tanto da Terra de Iria como de Compostela, e a creación dunha nova cartografía relacional, social e política, no XIX”.

Deseguido, María Xesús Nogueira, profesora da Universidade de Santiago, achegou unha perspectiva sobre toponimia e ecopoesía na conferencia “Seguirán falando os nomes a voces”.

O académico e profesor da Universidade de Vigo Antón Palacio reflexionou sobre os nomes artúricos nas letras contemporáneas no relatorio “Nomes artúricos de Galicia”, que deu paso á intervención de Bieito Arias Freixedo, da Universidade de Vigo, sobre "A onomástica como recurso a crítica textual. O caso da poesía trovadoresca galego-portuguesa”.

A derradeira conferencia da mañá correu a conta de Helena de Carlos Villamarín, da Universidade de Santiago, cunha contribución sobre etimoloxía e alegoría nas lendas de Troia.

Tras a pausa para o xantar, as intervencións (que o público tivo oportunidade de seguir en directo dende academia.gal e a canle de Youtube da RAG) retomaronse cunha intervención didáctica adicada ao aproveitamento pedagóxico da toponimia, un apartado xa clásico na Xornada de Onomástica e que nesta ocasión contou coa profesora Marga do Val, do instituto Rosalía de Castro de Santiago, co relatorio “A literatura no mapa, a onomástica como identidade”.

Deseguido a mesa redonda “A elección dos nomes dos personaxes na narrativa galega” contou cos escritores Berta Dávila, Marcos Calveiro e Fina Casalderrey, que explicaron as súas escollas nun encontro moderado por Marilar Aleixandre.

A autora de “Carrusel”, elexido en 2019 como mellor libro do ano, Berta Dávila, explica a FARO que elixe os nomes dos protagonistas “dependendo un pouco do libro, pero en xeral ten certa importancia para mín como se lle chama á xente que aparece. En canto se sabe como se vai chamar cada personaxe como que cobra unha especie de ton ou de entidade, de volume”.

A escolla, engade, tamén depende do libro, “non é o mesmo unha novela para adultos ambientada nun determinado lugar que outra para nenos ou ambientada fóra, por exemplo unha das miñas primeiras novelas estaba ambientada en Estados Unidos, e entón son outras as búsquedas”.

Para Marcos Calveiro, a elección do nome semella marcar o rumbo da singradura do personaxe. “Obsesióname o mítico comezo de Moby Dick, aquel Call me Ishmael, ou o de Memorias dun neno labrego, Eu son Balbino. Un rapaz de aldea. Coma quen dis, un ninguén. Aí penso que está o celme de todo, no nome do protagonista, nese interpelación directa ao lector”, explica.

Coincide Fina Casalderrey en que os nomes importan. “Na vida real e, como consecuencia, na literatura”, sinala para charmar tamén a atención sobre os nomes elixidos polos autores para se presentar ao mundo, a miúdo con certas variacións dos verdadeiros ou mesmo con antropónimos radicalmente diferentes.

Os relatorios e debates deron paso ao acto poético e musical “Cántico dos topónimos estrúxulos” a cargo de Xosé María Álvarez Cáccamo e Magdalena Gamallo, que puxo o ramo á xornada.