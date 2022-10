“Mitos, lendas e tradición oral de Poio” é o nome da charla celebrada no Casal de Ferreirós de Poio, con gran afluencia de público e que contou coa participación do antropólogo Rafael Quintía e o investigador Lino Pazos. Por otra banda, o Museo de Colón de Portosanto permanece pechado para realizar obras de mantemento. No último trimestre do ano e ata a súa reapertura ao público en xeral, as instalacións poderán seguir acollendo visitas guiadas a través da Asociación Galicia Histórica.