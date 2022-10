O mellor freestyle galego e a paixón polos videoxogos volven esta fin de semana a Marín no II Gaming Fest, cunha batalla de galos que se celebra hoxe e c ambia de ubicación pola previsión de chuvia. Será no Multiusos do Mercado ao remate das actividades no Pavillón da Raña, a partir das 19.00 horas.

A cita conta con 32 participantes e haberá premio para o gañador e un trofeo. O obxectivo é poder acoller de novo na Alameda (sempre que o tempo o permita) este evento de cultura urbana. De novo, contarase cos torneos, con premio en metálico, de Super Smash Bros, Ultimate e League of Legends. “Para dar máis variedade ao evento e que poida xogar máis público, aumentarase o número de videoxogos dispoñibles, que terán xogo libre e pequenos torneos, como Mario Kart, Dragon Ball FB Z, Fornite, Fall Guys, Fifa22, Just Dance, Rocket League ou Switch Sports”, explican desde a organización. Ademais, manterase a zona de simracing con dous dos postos de volante de Gaming Troop e o xogo Project Cars 2.