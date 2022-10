O Edificio Castelao é escenario hoxe da sétima Xornada de Onomástica Galega, dedicada aos nomes propios na literatura. O programa, aberto ao público, inclúe unha mesa redonda na que Berta Dávila, Marcos Calveiro e Fina Casalderrey conversarán con Marilar Aleixandre sobre a escolla dos nomes dos protagonistas das súas novelas. Xosé María Álvarez Cáccamo e Magdalena Gamallo poranlle o ramo ao encontro cun acto poético e musical titulado “Cántico dos topónimos esdrúxulos”.

As xornadas principiarán ás 10 horas cun acto que encabezará o presidente da Academia, Victor F. Freixanes, e en adiante todas as intervencións poderán seguirse tamén en directo dende academia.gal e a canle de Youtube da RAG.

Acompañarán ao presidente da RAG na apertura das xornadas a académica correspondente Luz Méndez, coordinadora da xornada; a deputada de Lingua da Deputación de Pontevedra, María Ortega, e director do Museo, Xosé Manuel Rey, en representación das institucións que colaboran dende o ano 2016 na celebración desta cita anual.

A partir das 10. 30 horas, Anxo Angueira, profesor da Universidade de Vigo e presidente da Fundación Rosalía, centrarase na onomástica na obra da autora fundacional das letras galegas contemporáneas; María Xesús Nogueira, profesora da Universidade de Santiago de Compostela (USC), achegará unha perspectiva sobre toponimia e ecopoesía nas letras actuais; e Antón Palacio, académico correspondente e profesor da Universidade de Vigo, fará unha contribución sobre os nomes artúricos nas letras contemporáneas.

Na literatura medieval centraranse deseguido Bieito Arias Freixedo (UVigo), cunha achega arredor da poesía trobadoresca; e Helena de Carlos (USC), que presentará unha contribución sobre etimoloxía e alegoría nas lendas de Troia.

O programa inclúe tamén, como cada ano, un apartado dedicado ao aproveitamento pedagóxico da toponimia. Nesta ocasión a profesora do IES Rosalía de Castro Marga do Val intervirá a partir das 16:30 horas cun relatorio titulado “A literatura no mapa: a onomástica como identidade”.