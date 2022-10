Un año de récord en el Camiño Portugués: “Es una avalancha diaria”

El actual 2022, el segundo de este peculiar Año Santo de 24 meses, ha supuesto la explosión casi absoluta de esta ruta y por vez primera se rebasa la barrera de las 100.000 personas. “Hasta ahora contabilizamos 105.000 peregrinos que hayan sellado oficialmente la Compostela, pero calculamos que pasaron otros 10.000, que no formalizaron ese trámite. Es una avalancha casi a diario” destaca el presidente de la Asociación, Tino Lores.

El impacto de pandemia del COVID, con sus restricciones, se dejó notar en los años 2020 y 2021, que sumaron en su conjunto menos de 45.000 peregrinos. Pero el regreso a la “nueva normalidad” supuso una explosión de usuarios, ávidos por recuperar el contacto con esta ruta. En este año se roza una media de 400 peregrinos al día, más de 10.000 al mes.

Las cifras oficiales que refleja la Oficina del Peregrino hasta el pasado 30 de septiembre detallan que fueron 79.552 los que confesaron haber realizado la ruta por el Camiño Portugués. Sin embargo, a ese número se deben añadir los que transitan por el Camiño da Costa, que discurre por el litoral del sur de la provincia, pero que también pasa por Pontevedra. Son 19.995 más hasta finales del pasado mes. Aún faltan más de dos meses para que concluye el año y se estima que “podremos llegar a los 130.000 peregrinos”, toda vez que el final del verano no ha supuesto una caída de caminantes. En octubre se mantiene el tirón del Camiño, con decenas de personas por la ruta.

El albergue de Pontevedra, en la calle Otero Pedrayo, cuenta con 90 plazas, pero la mayor parte del año se ha visto colapsada, lo que obliga a sus responsables a desviar a los peregrinos a hoteles, albergues privados u hostales, además de recurrir en ocasiones a los pabellones deportivos de A Xunqueira para dar cobijo a los grandes grupos. Esta última opción supone un despliegue logístico complejo, por lo que Tino Lores plantea que para años venideros se reduzca el tamaño de estos grupos. “La Jornada Mundial de la Juventud (de agosto pasado) fue una locura”, con cientos de jóvenes concentrados en la ciudad y que durmieron en pabellones.

En cuanto a nacionalidades, destacan sobremanera los españoles, ya que el COVID redujo la llegada de extranjeros. Aún así, se advierte una notable presencia de portugueses e italianos y “comienza a aumentar la de estadounidenses. Lo que ha caído por completo es la presencia de asiáticos, como japoneses o coreanos”, confiesa Tino Lores.

El Gobierno gallego anunció hace unos meses una inversión de cerca de 430.000 euros para diversas actuaciones de eficiencia energética en el albergue público de Pontevedra de la calle Otero Pedrayo, un edificio de más de veinte años de antigüedad que ya presenta anomalías en este apartado. El proyecto está destinado a acondicionar, renovar y modernizar las instalaciones de este recinto, pero los trabajos aún no han comenzado, a la espera de obtener la oportuna licencia. En su día ya se acometió una ampliación de este alojamiento y ahora se trata de realizar mejoras en la cubierta, en el cierre exterior de la edificación o la instalación de un nuevo pavimento, así como el cambio de las carpinterías exteriores por otras de aluminio con rotura de puente térmico. También se incorporarán vidrios de control solar en aquellas fachadas con mayor exposición al sol, se instalará un sistema de calefacción a base de suelo radiante por electricidad y un recuperador de calor de alta eficiencia para una ventilación adecuada.

El “punto negro” de Tomeza, pendiente de mejora

La Asociación de Amigos del Camiño Portugués elaboró en su día un catálogo de “puntos negros” de este ruta con el fin de lograr su reparación paulatina. Ya se han acondicionado tramos en Alba (Pontevedra) y en Cesantes (Redondela), así como gran parte del recorrido urbano (Gorgullón, Virxe do Camiño, centro histórico y puente de O Burgo, a falta del proyecto anunciado en A Santiña) pero aún quedan zonas conflictivas en Barro, Carracedo (Caldas) y en la carretera de Tomeza. Se planteó en su día como alternativa el sendero fluvial de Os Gafos, “pero solo valdría en verano; en invierno y de noche puede ser peligroso”, dice Lores. Concello y Diputación (titular del vial) anunciaron en enero una senda peatonal en esa carretera, presupuestada en más de 1,2 millones, a los que se suma el coste de las expropiaciones. La senda discurriría por Tomeza desde el núcleo de O Pobo, en el límite con Vilaboa, hasta la rotonda de O Marco. Se realizarán obras en un tramo de unos 2,5 kilómetros, en los que se habilitará una senda por la margen izquierda en dirección a Pontevedra. En todo el trazado se situarán además pasos de peatones sobreelevados para unir las viviendas de la margen derecha con la senda peatonal y para calmar el tráfico. No obstante, esta actuación aún no se ha ejecutado y es frecuente la imagen de los peregrinos transitando por los arcenes de la carretera.