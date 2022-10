Destrozadas por el vandalismo y el abandono, en Pontevedra apenas sobreviven ya una veintena de cabinas telefónicas. Casi más por nostalgia que por utilidad pública, estos últimos vestigios tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX consiguieron varios indultos en los últimos años, pero en lo que queda de 2022 está previsto que desaparezcan definitivamente de las calles de la Boa Vila, al igual que del resto de ciudades. Al menos eso sucederá seguro con las que son titularidad de Telefónica, mientras se desconoce el futuro las que dependen de la empresa gallega R.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones excluyó tanto a cabinas como a guías de teléfonos de los servicios básicos, algo que antes obligaba a las compañías a mantener un porcentaje de estos equipamientos en activo.

Actualmente, casi nadie usa ya las cabinas y la mayor parte de ellas están inservibles; las compañías no las reparan porque hace tiempo que han dejado de ser rentables.

A pesar de todo, en la ciudad todavía quedan algunas en pie, como por ejemplo en la calle García Camba, en Gutiérrez Mellado, en Frei Juan de Navarrete o en la calle Bastida, así como en varios puntos del casco antiguo. También perdura alguna de estas viejas cabinas en Lérez (calle Juan Bautista Andrade), Monte Porreiro, San Mauro y entorno de las estaciones de tren y autobuses. Su aspecto, mayoritariamente vandalizado, y su inutilidad, pues la gran mayoría tampoco funciona o, directamente, no dispone de auricular, les hacen tener los días contados.

En los últimos años las cabinas dejaron de tener utilidad incluso para resguardarse de la lluvia, ya que no estaban cerradas. Mucho menos para llamar por teléfono. A no ser por alguna circunstancia muy excepcional, rara es la ocasión en la que no haya un teléfono móvil a mano desde el que llamar.