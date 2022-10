O BNG de Marín presentará mañán venres, ás 20.00 horas no Multiusos da praza de abastos de Marín, os dez primeiros postos de candidatura para as vindeiras eleccións municipais de maio de 2023, que encabeza Lucía Santos. Xurxo Agra, responsábel local do BNG de Marín, anuncia que “no acto intervirán Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, Cristina Cid, alcaldesa de Allariz, e Lucía Santos. Amais contaremos coa intervención musical de Jasper, cantante do grupo Nao, recentemente disolto”. Asistirán alcaldes do BNG como Leticia Santos (Moaña), Félix Juncal (Bueu) e Luciano Sobral (Poio) e os parlamentarios Paulo Ríos, Luís Bará e Manuel Lourenzo e a eurodeputada Ana Miranda.