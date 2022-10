El marisqueo factura en apenas dos días más que en todo agosto y septiembre juntos

Ocho días de faena. Esto es todo lo que pudieron trabajar los mariscadores del fondo de la ría en los meses de agosto y septiembre debido a los continuos cierres por la toxina. El lunes, los profesionales volvieron a las concesiones tras varias semanas de paro forzoso y una vez que el Instituto Tecnolóxico do Medio Mariño certificó que los bancos estaban ya libres de toxina. Por fin podían trabajar y lo hicieron a destajo, cumpliendo los topes y extrayendo casi seis toneladas de moluscos bivalvos que estaban permitidos para esa jornada. La facturación en lonja 78.000 euros.

El martes, pudieron volver a las playas por segundo día consecutivo. De nuevo se cubrieron los topes, otras seis toneladas aproximadamente de bivalvos y una facturación similar dado que fuentes del sector señalaron ayer que entre las dos jornadas se facturaron 150.000 euros.

Estas cifras son esperanzadoras para el sector, que por fin puede volver a trabajar, pero también dan una idea de lo calamitoso que fue el verano para los mariscadores a pie y a flote del fondo de la ría de Pontevedra. El trabajo de los últimos dos días superó, en lo que respecta a facturación y capturas, a todo el resultado conjunto de los meses de julio y agosto en donde en apenas diez días de trabajo se facturaron 129.000 euros con la mitad de toneladas de recursos extraídos.

Recuperarse de un verano tan aciago no va a ser fácil para el sector, pero al menos esta vuelta al mar ha sido esperanzadora para el marisqueo: “Es cierto que ya no están los turistas, pero lo bueno es que los precios no han sido malos a pesar de la época del año en la que estamos”, explicaba ayer el patrón mayor de Raxó, Iago Tomé.

Tras estas dos primeras jornadas, la actividad paró ayer por el festivo y hoy está previsto que los mariscadores y mariscadoras vuelvan a las concesiones con la intención de seguir con estas buenas cotizaciones en lonja. La almeja fina se situaba en torno a los 50 euros el kilo, la japónica a 7, 12 y 10 euros dependiendo de las categorías y otros moluscos, como el berberecho del marisqueo a flote, también obtenían buenos precios con 25 euros el kilo de la categoría extra como media.

Después de casi dos meses y medio sin apenas poder trabajar, ahora lo que esperan es que no se repitan los cierres, pensando ya también en ir recuperando las economías de las cerca de 460 familias cuyos ingresos dependen, en todo o en parte, del marisqueo.

El miedo a nuevos cierres tiene que ver también con lo catastrófico que podría resultar para el sector que, después de una temporada estival tan mala, no pudieran resarcirse con la campaña de Navidad, que está ya a la vuelta de la esquina.

“Ahora lo que esperamos es que podamos trabajar de una vez si queremos recuperar, si hay nuevos cierres y se prolongan muchos, estamos apañados”, indicaba ayer Iago Tomé.

78% menos en facturación

La lonja de Campelo facturó este verano un 78% menos en ventas en los meses de julio, agosto y septiembre que en el ejercicio anterior. Mientras que en 2021 se subastaron especies por valor de 2,1 millones de euros en estos tres meses, en este ejercicio apenas llega a los 452.000 euros.