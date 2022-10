Un incendio afectó desde las dos de esta tarde a una de las naves industriales de la zona de A Condesa, en Caldas, vinculadas al antiguo grupo de empresas Lito, del ya fallecido empresario del mundo de las orquestas, Ángel Martínez Pérez "Lito". Hasta el lugar se desplazaron numerosos medios de emergencia, incluidos los bomberos de O Salnés y Protección Civil de distintos municipios limítrofes , que movilizó el 112 de Galicia, así como a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Según confirmaron fuentes del 112, el incendio se dio por extinguido sobre las 15.40 horas de la tarde, restando tan solo por llevar a cabo labores de enfriamiento sobre los rescoldos para impedir rebrotes. Se vio afectada principalmente una zona de la nave que estaba dedicada a un taller de soldadura, que quedó completamente arrasado, así como algunos equipos electrónicos y otro material que estaba en el interior.

El fuego también afectó a la estructura de la propia nave, así como al tabique divisorio con otra. Varios vehículos de orquestas que se encontraban en esta otra instalación adyacente se habrían visto dañados, en menor medida, por la caída del material incandescente afectado por el incendio.

Desde el 112 añaden que la alerta la dio a las 14 horas un particular que se encontraba en una de las naves y comenzó a escuchar explosiones procedentes de este taller de soldadura que está en activo en una de las naves del conocido como Grupo Lito, ubicada en A Condesa en la Nacional 550. Esta persona también indicó que no había nadie en ese momento en el interior del taller, a pesar de que sí que se encuentra en funcionamiento y que no tenía constancia de que hubiera heridos. En cualquier caso, el 112 movilizó al 061 por si fuera necesaria su cooperación. También se movilizaron efectivos del Distrito Forestal por si fuera preciso proveer de más agua a los equipos de los bomberos y Protección Civil.

Una vez que la intervención de los bomberos finalice, está previsto que efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil especializados en este tipo de incidentes comiencen a inspeccionar la zona del incendio para intentar averiguar el origen y las causas del siniestro, que por ahora no trascendieron.