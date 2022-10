El Pazo da Cultura de Pontevedra será testigo este viernes del cierre del ciclo musical Xacobeo Importa, con la actuación de la aclamada cantante de jazz Madeleine Peyroux, considerada como una de las mejores voces del jazz contemporáneo en las últimas décadas.

Pontevedra será la penúltima parada en el tour mundial que la artista estadounidense emprendió el pasado 21 de septiembre en Gateshead (Gran Bretaña) y que la ha llevado por escenarios icónicos como el Teatro Olympia de Dublín o el Palladium de Londres. Su gira finalizará el sábado 16, en el Auditorio Nacional de Madrid.

Xacobeo Importa ha traído a la comunidad autónoma a más de una decena de artistas de renombre internacional, todos ellos con fechas exclusivas en Galicia y muchos de ellos actuando por primera vez en los escenarios gallegos. Por ellos han pasado bandas de referencia como Simple Minds y nombres carismáticos como la reina de la música brasileña Marisa Monte, o Pat Metheny, la leyenda viva del jazz, junto con la estrella mundial del soul Leon Bridges.

En el calendario de conciertos también visitaron los escenarios de la comunidad Joan As a Police Woman, Eagles of Death Metal, White Lies, The James Hunter Six, la danesa Agnes Obel, la americana LP y Jacob Collier.