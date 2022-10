Los efectos del veto a la pesca de fondo: subida de precios y temor a arruinar la campaña de Navidad

Cada vez menos pescado y a mayor precio es lo que, en resumen, ya empezaron a percibir ayer los vendedores del mercado de abastos y de otras pescaderías de la ciudad, de ahí que la preocupación más que por el presente, por el futuro a corto y medio plazo, sea creciente. “De momento todavía no notamos el veto, pero porque aún es pronto. Tememos que en pocos días ya empiece a escasear el género y, por tanto, suban los precios”, comenta una de las trabajadoras del mercado, que cree que la semana que viene ya se va a empezar a notar el efecto de la decisión tomada por Bruselas.

El sentir general en el mercado es que los precios se van a disparar en apenas un mes y que va a haber muchos problemas para afrontar con garantías la campaña de Navidad. “Nos preocupa que no haya suficiente cantidad de pescado para satisfacer la demanda, sobre todo de cara a las fiestas, y también la subida de precios, porque la gente ya está muy apurada en los últimos meses”, añade la placera.

La preocupación en las pescaderías de Pontevedra que no están en el mercado de abastos es incluso mayor, ya que tienen que asumir unos gastos mensuales cada vez más elevados. “La situación se está poniendo cada vez peor”, apunta la responsable de la pescadería Javier Gamallo, en Frei Juan de Navarrete, “el precio del pescado sube y las ventas bajan. Es una locura. Con la crisis, los clientes no pueden asumir que los precios se disparen, y nosotros tampoco”.

En este sentido, recuerda que “no solo sube el precio del pescado, también los gastos que tenemos que afrontar en el local. Impuestos, luz, el transporte, que se ha encarecido muchísimo por la subida de los combustibles... No sé a dónde vamos a llegar”.

Los profesionales calculan que el pescado está entre dos y tres euros más caro que a principios de año, una subida “asumible hasta cierto punto”, pero todos apuntan a que seguirá creciendo su valor a medida que la pesca se vaya reduciendo. Esta situación es especialmente preocupante con algunas de las especies más demandadas, y ponen de ejemplo el rodaballo, que hace unos días ya estaba a 42 euros en la lonja. De ahí que cuando miran al futuro y piensan en la campaña de Navidad, si no la más importante del año para los placeros, una de las más destacadas, exista cada vez más preocupación.

“Va a haber especies muy difíciles de capturar”, señalan los vendedores, citando entre ellas el besugo o las gambas, para las cuales “se necesita cierta profundidad”. El consumidor lo notará en su coste (ante la menor oferta y la misma demanda) o en la propia calidad de estos productos. “Se incrementará el precio y probablemente las importaciones procedentes de otros orígenes”, agregan al respecto, resaltando que es paradójico que la Unión Europea “fomente la economía de países no comunitarios”.

De la misma opinión es Carlos, uno de los tripulantes del Ensenada de Bueu. “Doy por hecho que va a ser todo mucho más caro”, dice consecuentemente, refiriéndose a la merluza, el rape o la pescadilla. A sus ojos, el plan de la CE para las aguas del Atlántico “se cargará” cientos de barcos desde el Norte irlandés hasta el Sur español. “Es una barbaridad lo que están haciendo”, evidencia.

Un 20% del músculo pesquero activo de Galicia, en peligro

Los cierres afectan a los buques equipados con redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas y almadrabas. Un reparto salomónico de un daño inmenso, para el que no se evaluó su impacto socioeconómico y para el cual no se disponía de información científica.

La sombra de la desaparición pende sobre la cabeza de un millar de embarcaciones. Equivale a un 20% del músculo pesquero activo de Galicia, en un ajuste equivalente al realizado en los últimos treinta años. Si se traspasa a números absolutos ese 20% de flota en riesgo, equivaldría a dejar de faenar más de 25.000 toneladas y a restar una facturación en los pósitos de 85 millones de euros.

En diciembre del año 2016, el Parlamento europeo avaló la prohibición del arrastre de fondo a más de 800 metros de profundidad. La medida se aplicó en aguas del Atlántico Nororiental, bajo el convencimiento de que esta arte de pesca “a menudo destruye los hábitats de los fondos marinos”. Las acciones legislativas de Bruselas de cara a la protección de los ecosistemas bentónicos (del fondo marino) han sido selectivas. Como también lo iba a ser, a priori, el veto a las artes de fondo en todo el arco atlántico y Gran Sol, ya que iba a centrarse en profundidades siempre superiores a los 400 metros. Pero no ha sido el caso. No solo porque el reglamento no lo aclara, sino porque ha incluido en su lista de zonas prohibidas algunas que no alcanzan esos 400 metros. Cinco están en España.