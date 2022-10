Pontevedra quiere ponerse “a la vanguardia también en el tratamiento de residuos”, al aprobar el primer contrato sobre su gestión tras la reciente aprobación de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El Concello dio ayer un nuevo paso adelante para la aprobación del futuro contrato de la basura, al finalizar el expediente que remitirá a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE). El informe de la ONE debería ser positivo –si bien no es vinculante– pues “contempla las sugerencias realizadas en el primero informe, al coincidir ahora el plazo de recuperación de inversión de 20 años con el de la duración del contrato”. El edil recordó además que con el nuevo estudio económico, el contrato pasa de un presupuesto de 10.702.000 euros, a uno de 11.670.000 euros, por lo que “ni que decir tiene, es el mayor contrato del Concello de Pontevedra, con diferencia; que utiliza casi un 15 por ciento de los recursos comunes del Concello”, apuntó González Carballo.

Se trata además de un contrato “pionero”, explicó, que apuesta por la economía circular y que probablemente “nos lleve a ser el primer Concello que saque un contrato de residuos adaptado a la nueva ley de residuos y suelos contaminados”, señaló González. “Es un cambio de concepción, no solo de denominación. Además, va a tener una implicación decisiva y sustancial en la lucha contra el cambio climático”, añadió.

Plan económico

El nuevo contrato supondrá un cambio sustancial en el día a día de esta gestión, al considerar los residuos no desechos, sino recursos, como indicó el concejal delegado del área, Raimundo González, quien señaló que el nuevo plan económico, así como los pliegos técnicos, quedarán a disposición de todos los operadores interesados en presentarse a este contrato.

Si hace unos días el edil informaba del “reseteo” del contrato para presentarlo a la ONE, ahora aprovechó para señalar los avances en su tramitación y como será tras ser aprobado en xunta de goberno local el expediente de este contrato. No se trata del expediente de contratación, sino del expediente que debe ser remitido la Oficina Nacional de Evaluación, que es la que analiza la sostenibilidad económica de los contratos.

Al mismo tiempo el gobierno local aprobó que se publique en la plataforma digital de contratación el nuevo plan económico financiero, los nuevos pliegos técnicos y administrativos; para que tengan acceso a él todos los operadores que se quieran presentar a este contrato en el futuro. Lo único que falta en este expediente es el esperado informe de la ONE y el de fiscalización, “nada más”, subrayó el edil.

Por otra parte, la empresa que asuma el contrato tendrá que hacer la planta de compostaje de residuos “sí o sí”, aseguró el edil. Antes de fin de año, añadió, estarán instalados los módulos de los 8 centros de compostaje previstos en los barrios de la ciudad.