Pontevedra se ha unido a la celebración de la Semana Europea de la Lactancia Materna 2022 con unas jornadas que, desde ayer, se celebran en los hospitales y centros de salud del área sanitaria.

La mesa redonda “Superando dificultades. Apoiamos?” abrió las actividades desde el Hospital Provincial de Pontevedra.

La matrona y supervisora de partos Natalia Alonso, una de las participantes en este primer coloquio, recuerda que es una semana para visibilizar la lactancia “y para que la sociedad en general se dé cuenta de la importancia que tiene que los niños se alimenten con la leche de sus madres”.

No hacerlo puede generar complicaciones, “tanto para la madre como para el niño”. Estas son, en el caso del bebé: infecciones, enterocolitis necrosante (NEC), hipertensión arterial, obesidad, enfermedades inflamatorias intestinales y muerte súbita.

Por su parte, las mujeres que no dan el pecho tienen más riesgo de sufrir anemia, cáncer de mama y de ovario, entre otras.

“No es solo un problema de salud pública, sino que también afecta a nuestra economía y al medio ambiente, ya que producir una leche artificial genera unos costes y unos residuos, cuando ya hay algo que ya se produce de forma natural y que es muchísimo más sano”, indica Alonso.

Y es que la leche materna “es una leche específica de la madre para ese bebé en concreto”. Esto significa que la que se genera tras un parto prematuro es diferente a la de un niño nacido a término, “son totalmente diferentes”.

“La leche de vaca tiene otra composición porque va destinada a otro ser vivo, igual que la de cabra. La específica para nuestros bebés es la de sus madres”, concluye.

Importantes beneficios

Y ¿cuáles son los beneficios de la lactancia? “Son niños que inmunológicamente están más protegidos por esas sustancias de la leche materna”, afirma Natalia Alonso.

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se alimente de forma exclusiva hasta los seis meses con lactancia materna y que, a partir de ahí, se empiecen a introducir otros alimentos, “y siendo la leche materna uno de los principales hasta los dos años de edad”.

“Es una recomendación, pero cada madre y cada familia toma su decisión. No pasa nada porque esa lactancia vaya más allá. Si un niño de tres años está mamando, pues perfecto, porque se está beneficiando de todas las cosas buenas de la leche materna”, recalca la matrona.

Respecto a una de las cuestiones que más llevan a las mujeres a abreviar el período de lactancia, la conciliación, destaca que “en realidad ese problema ya se tiene desde el principio, ya que ninguna mujer tenemos permisos de maternidad de seis meses”.

En el caso de las pontevedresas, la intención de dar el pecho es elevada en el momento de dar a luz: “En el inicio las cifras son muy altas, pero después surgen dificultades y es difícil encontrar a alguien que te pueda ayudar; si es así, siempre es mucho más fácil”, considera esta enfermera del Hospital Provincial.

Las complicaciones más frecuentes que se dan en la lactancia son conseguir que el bebé haga un buen agarre y que no aparezca dolor en la madre. “Los principales problemas son las grietas y las ingurgitaciones (llenado excesivo de las mamas con leche)”, resume.

“Tenemos que confiar en nosotras mismas y saber que podemos. La cuestión es que haya referentes. Ahora ya es más frecuente ver a una mujer dando el pecho en la calle, pero antes no. Si tú ves a alguien hacerlo con normalidad y naturalidad, vas a tender a repetir esa forma de actuar. El resto de los animales es lo que tienen y reproducen ese modelo”, señala.

En este sentido, apela al apoyo en el entorno “para que no tiren la toalla más fácilmente”. “Si tú vas a buscar un trabajo y hoy te dicen que no, mañana también, etc... no vas a dejar de buscarlo, lo sigues intentando”, considera.

Petición en Change.org

Los hospitales públicos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés no cuentan con profesionales específicos que asesoren a las mujeres en el inicio de la lactancia.

“No existe una asignatura que te forme como tal en la lactancia materna, ni en Enfermería, Pediatría ni Ginecología. Las matronas tienen una mayor formación, pero no es algo tan concreto y puede quedarse corto”, reconoce.

De hecho, esta cuestión ha generado una petición específica en la página web Change.org titulada “Que el Sergas adjudique una asesora de lactancia materna en Pontevedra”, iniciada por Ana Lema, que confiesa haberse encontrado con falta de información una vez que ha dado a luz y pide “una experta en lactancia materna en planta que asesore, organice y forme al equipo médico y profesional, así como a las madres, para que lleven a cabo con éxito la alimentación de sus bebés”.