Vecinos de Salcedo alertan de una “plaga de hormigas” y piden una fumigación general

Las altas temperaturas de las últimas semanas, unidas a la falta de lluvias (es decir, los efectos del cambio climático), parecen estar detrás de una inusual y desproporcionada eclosión de hormigueros en la parroquia de Salcedo, al igual que hace unos días ocurrió en Vilaboa con una “invasión” de pulgas. Varios vecinos de la parroquia pontevedresa, particularmente del lugar de A Ruibal, se han dirigido al Concello tanto en persona como mediante escritos, para solicitar la fumigación de estas elevadas poblaciones de hormigas.

Los insectos han llegado a causar problemas en aparatos mecánicos, como bombas de pozos, motores y calderas. Son varios los vecinos de Salcedo que han solicitado la intervención de los servicios técnicos de Medio Ambiente, para estudiar esta plaga. Explican que si bien es habitual que cada año aparezcan hormigas en las viviendas de zonas rurales, principalmente al finalizar el verano, lo ocurrido en las últimas semanas es una situación “muy excepcional”.

Estos residentes se han dirigido a la Concellería de Medio Ambiente, que dirige el socialista Iván Puentes, para pedir básicamente una fumigación generalizada. Preguntado sobre el asunto, el edil indicó ayer que no tiene constancia oficial del asunto porque a su despacho aún no ha llegado ningún escrito de los vecinos, si bien sí admite que algún funcionario del servicio le ha hablado de estas quejas. Como por ahora no hay constancia oficial del problema no se ha encargado una inspección técnica, pero el edil avanzó que se hará, una vez constate la existencia del conflicto.

En todo caso –recuerda el edil–, serán los técnicos del servicio quienes evalúen su gravedad y propongan las soluciones que consideren oportunas.

Escrito

Uno de los escritos dirigidos al Concello, al que ha tenido acceso FARO, expone que “en la zona de A Ruibal llevamos meses sufriendo una plaga de hormigas, que hace totalmente inviable tanto una vida cotidiana normal como el uso de muchas de nuestras instalaciones. La plaga es de tal magnitud que las hormigas acceden incluso a zonas de las plantas superiores de las viviendas, dañando alimentos y otros objetos, y han averiado mecanismos como pozos y motores. Hemos intentado solucionar el problema con todo tipo de productos insecticidas, tanto de uso doméstico como industrial, pero el problema persiste”, por lo que “solicitamos que lo antes posible se lleve a cabo una fumigación a gran escala o en su defecto una investigación correspondiente para acabar con este mal”, recoge el escrito.

Otros afectados se han dirigido por teléfono o personalmente al ayuntamiento, para explicar que se han encontrado en sus viviendas verdaderas plagas de estos insectos, tanto dentro de los aparatos ubicados en los bajos de las casas, como en las habitaciones y otras estancias de los domicilios.

Alimentos

Como es lógico, los alimentos guardados en las viviendas son los más atacados por los insectos. Algunos residentes han encontrado en despensas y alacenas verdaderas plagas de hormigas. Los afectados intentan hacerles frente con barreras de veneno y otras trampas para insectos, pero en sus escritos dirigidos al Concello indican que la invasión es tan desmesurada que requiere una intervención global en la zona.

El concejal responsable del área, Iván Puentes, indicó ayer que si bien por el momento no le consta oficialmente estas protestas se investigará para tomar medidas, en caso de ser necesario. “Se mirará y los técnicos valorarán la solución”, aseguró el concejal, quien por otra parte recuerda que una fumigación general –como reclaman algunos vecinos– no siempre es la solución adecuada a una plaga de este tipo, que puede venir generada por una situación puntual.

Las hormigas reinas suelen depositar sus huevos a principio del verano y eclosionan entre finales de agosto y principios de septiembre. Si bien ahora es tarde para que se produzca esa eclosión, es posible que ocurra como consecuencia del cambio climático y a sus efectos sobre las estaciones.

Vilaboa sufrió el azote de una eclosión de pulgas

Una empresa especializada en erradicación de plagas fue contratada recientemente por el Concello de Vilaboa para combatir una plaga de pulgas detectada en este municipio, principalmente en la parroquia de Acuña. La empresa procedió a la pulverización del entorno afectado con un producto específico, que permitió la erradicación de las pulgas en ese ámbito. Se realizaron varias sesiones de tratamiento especializado, que reforzaron las fumigaciones efectuadas por miembros de Protección Civil de Vilaboa desde finales de agosto, momento en que se detectó el problema. La población de Acuña padecía desde varias semanas antes los inconvenientes de una plaga de pulgas, que al parecer surgió del abandono junto a un contenedor de un colchón infestado de estos parásitos. Las altas temperaturas combinadas con la humedad de esos días mermó la eficacia de las fumigaciones realizadas inicialmente y contribuyó a la proliferación de la plaga. Además de la zona en la que fue abandonado el colchón, la empresa pulverizó todo el ámbito, vial y frentes de las viviendas.

“Turismo de residuos”

El alcalde de Vilaboa, César Poza, pidió entonces la colaboración vecinal para identificar y luchar contra el abandono indiscriminado de enseres voluminosos. “En Vilaboa tenemos un problema muy grave con el turismo de residuos y hay que ponerle freno. No es de recibo que tengamos que soportar de manera colectiva un problema de esta gravedad porque una persona abandona un colchón y en estas condiciones, cuando hay mecanismos sobradamente publicitados para afrontar estas situaciones”. César Poza pidió también colaboración para la identificación de la persona o empresa infractora y de este y futuros abandonos de residuos.