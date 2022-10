El Concello dice que los “riders” son “el mayor problema” de movilidad en la ciudad

Los repartidores, o “riders”, son el mayor problema que tiene Pontevedra en cuanto a movilidad. Lo afirmó el concejal responsable del área, César Mosquera. El gobierno local ha instado a los repartidores a cumplir la normativa municipal en lo que se refiere a los desplazamientos en vehículo por la ciudad, siguiendo la ordenanza aprobada en el año 2019.

“En aquel momento nos reunimos con los repartidores de la ciudad y sus empresas y quedó perfectamente descrito, incluso diciendo que les parecía muy bien”, explicó el edil de Mobilidade, añadiendo que Pontevedra es una de las ciudades en las que más cómodo es desarrollar trabajos de este tipo. “En Pontevedra fuimos domesticando diferentes elementos: el coche, las motos, las bicicletas, los patinetes… Todos se fueron reconduciendo. Ahora, y a todas luces, algunos riders, no todos, ni mucho menos, pueden ser vistos como el mayor problema que tiene la ciudad en el referido a la movilidad y comodidad a la hora de caminar por la calle y no tener riesgo de ser atropellado”, comentó Mosquera.

“No son todos”

“Cualquier que ande por la ciudad puede comprobarlo. Repito, no son todos, pero sí hay algunos que se toman las normas de la ciudad muy a la ligera o a su medida”, añadió. El concejal de Ordenación e Mobilidade reconoció que es un asunto del que el Concello es consciente, por eso recuerda que la ley tiene “perfectamente definido qué pueden hacer”, tanto en el reglamento como la ordenanza de tráfico.

“Desde luego, bajo ningún concepto pueden circular por las aceras. Tampoco pueden estacionar en ellas. Y, desde luego, tampoco pueden superar los límites de velocidad que todos conocemos”, señaló Mosquera.

Zonas peatonales

“También está el asunto de atajar por zonas peatonales, atravesar zonas enteras para usarlas como atajos. No se puede”, dijo. Ejemplo de esto podría ser atravesar la glorieta de Compostela o subir por la acera de Echegaray para entrar en la Rúa Nova.

En ese sentido, el concejal recordó que en Pontevedra es posible entregar o recoger un paquete o servicio a cualquier hora y en cualquier zona de la ciudad, incluyendo el casco histórico; y se puede acceder en vehículo a motor a zonas donde generalmente no se puede si es allí donde está el local de entrega o de recogida, pero que no pueden ser usadas zonas peatonales como zonas de paso. “Pero siempre la velocidad que corresponda”, aclaró.

Llevar al pleno “la defensa de los infractores”

“Es curioso que alguien quiera llevar al pleno la idea de defender a unos infractores”, señaló el concejal de Mobilidade, César Mosquera, respecto al posicionamiento del Partido Popular ante este problema. “Pues afortunadamente está prohibido por ley, no hay ninguna posibilidad. Y no, aun no recibimos ninguna propuesta, pero sabemos el que se habló estos días. Queríamos dejar claro esto, y la demanda que tenemos es la de los ciudadanos, que saben que hay un sector dentro de los repartidores que no está haciendo las cosas bien. Y, repito, no es algo general, también vemos como algunos van despacio, respetando las indicaciones, procediendo de manera correcta con los desplazamientos… Ahora bien, estamos en las calles, recogemos opiniones y sabemos lo que ocurre. Seguiremos presionando para que se cumpla la normativa y que la ciudad siga transmitiendo esa comodidad a la hora de andar y esa seguridad para pasear”.