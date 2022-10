“La literatura gallega es equiparable a la latina en sus últimos momentos: grande, pero sin apenas lectores”

El Edificio Castelao del Museo fue escenario de la presentación de “A propósito de lo literario”, un trabajo en el Alfredo Conde se propone mostrar la cara oculta de la cultura.

–¿Qué es “A propósito de lo literario”?

–Pues no lo se muy bien. Quizás un descargo de conciencia, quizás sea dar respuesta a preguntas que nunca se me hicieron y que me hubiese gustado mucho el haber podido contestarlas y que ahora, pues, ahí quedan.

–Su tránsito por los sistemas literario gallego y español ha sido accidentado

–Accidentado (risas), realmente accidentado. En el español yo soy un escritor nacionalista gallego y en el gallego soy un escritor españolista conspicuo, digamos. Así que esa es la realidad, no encajé, lamentablemente no encajé bien en ninguno. Que yo no sepa estar en determinados momentos, sitios o circunstancias es algo que no sé.

–¿Es un ajuste de cuentas?

–¿Lo que escribí? En absoluto, es una respuesta a preguntas que se tenían que haber formulado en su momento y que nadie me las hizo (sonríe) y me quedé con las ganas de contestar. Y ahora que ya tengo cierta edad y no me quiero marchar sin haberlas respondido, pues de ahí el libro, “A propósito de Fraga”, este segundo, “A propósito de lo literario”, y el tercero, que terminé estos días y empecé a traducir al castellano, que se titula “A propósito de lo político”.

–¿Cómo considera la literatura gallega actual?

–La actual y la de siempre. Considero que es una literatura equiparable a la latina en sus últimos momentos, es decir una gran literatura pero sin lectores, sin apenas lectores.

–Un efecto que arrastra desde hace décadas

–Sí, que no hemos solucionado y que nunca damos reconocido. Hay dos preguntas que para mi son claves, muy sencillas, casi una estupidez repetirlas, pero ¿se habla más o menos gallego hoy que hace 40 años?

–Bastante menos

–Indudablemente, se habla bastante menos. ¿Y se habla mejor o peor gallego que hace el mismo tiempo?

–Probablemente, o con seguridad, peor

–Indudablemente se habla mucho peor gallego que hace 40 años. Está dialectalizado, hemos perdido consonantes, el léxico se ha reducido, la sintaxis se ha corrompido, si se me permite decirlo así. Y la fonética tampoco tiene mucho que ver la de entonces con la de hoy. Entonces es que algo estamos haciendo mal, y curiosamente lo estamos haciendo mal cuando tenemos muchos más instrumentos de los que nunca hemos tenido para poder hacerlo bien. Aquí lo que se vende es que todos somos muy guapos y muy inteligentes y hacemos grandes cosas, pero los números son los que cantan, y esos números son tristes. Y yo lo digo y decirlo pues no está muy bien visto.

–En su nuevo libro se muestra especialmente crítico con los agentes literarios (los acusa de “intercambiar escritores como cromos, dando más importancia a los intereses económicos que a la calidad o interés de la obra literaria”)

–Sí, en general soy crítico no con la intermediación, que es necesaria prácticamente en todos los órdenes de la vida, pero sí con el exceso y la prepotencia de los intermediarios, trafiquen con jurelos o trafiquen con palabras, como dice Carme Riera que traficó Carmen Balcells, de quien yo fui cliente, por cierto.

–¿Si pudiese volver a escoger, elegiría ser literato?

–Si pudiese volver a escoger, y por lo tanto tuviese una libertad tan absoluta que fuese un alma cándida (risas), preferiría ser rentista. Mi vocación es de rentista. Ya lo decía mi padre, “ti naciches para fillo de millonario”. Y lamentablemente tenía razón.

–Ha estado siempre muy vinculado a Pontevedra ¿cómo la ve hoy?

–Desde la distancia. Yo tengo dos hijas nacidas en Pontevedra, sobrinos nacidos en Pontevedra, hijas residentes en Pontevedra, hermana residente en Pontevedra… Pero nunca fuimos PTV (sonríe), nunca entramos en la nómina de PTV. Y tengo una relación evidente de amor y de odio por Pontevedra, me muevo en los dos extremos; y sería absurdo que ahora empezase a hacer una loa ciudadana, que la puedo hacer porque no soy tonto, pero prefiero decir eso, que tengo una ambivalencia en mis quereres pontevedreses. Y, desde luego, yo estoy más vinculado a Pontevedra de lo que Pontevedra está vinculado a mi.

–Intuyo que esa relación amor-odio también le pasa en el caso de la política

–La política la abandoné en el año 1990 y estamos en 2022 del tercer milenio, ya está abandonada con mucha eficacia además.

–¿Desde fuera qué opinión le merece?

–¿La política actual? Pues muy mal. Estoy convencido de que o se introducen reformas en la Constitución y se organiza una ley de partidos, y una ley de financiación de los partidos, y una ley electoral y una serie de leyes y extremos que hay que corregir o esta partitocracia que se derivó de la Constitución (que en principio fue muy útil, porque le dio a los partidos, hasta entonces inexistentes, una fortaleza que necesitaban para poder conducirse), eso ha derivado en que les ha dado tanto tanto poder que esto es una partitocracia. Y las partitocracias a mi me gustan poquito.