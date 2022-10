Diez familias al borde del desahucio en la comarca recurren al colectivo de Afectados por la Hipoteca

El Gobierno central aprobó, a finales de marzo de 2020, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. En un primer momento, la moratoria de desahucios solo cubría lanzamientos de alquiler y en el caso de familias afectadas directamente desde un punto de vista económico por la crisis del coronavirus.

Sin embargo, a finales de diciembre se aprobó una ampliación para cubrir algunos casos de ocupación/recuperación de vivienda y extenderlo a familias en situación de precariedad ya antes de la pandemia. La moratoria de desahucios ha ido ampliándose en el tiempo y actualmente mantiene las medidas vigentes hasta el 31 de diciembre de este 2022.

Diego Feijoo, portavoz de la PAH de Pontevedra, explica que la mayor parte de los lanzamientos que se llegan a producir son “prácticamente todos por alquiler y no por hipoteca”. “La moratoria de desahucios le vino bien a todo el mundo, pero nos tememos que a partir del 31 de diciembre empiecen a surgir las reclamaciones por parte de los caseros”, reconoce.

En este sentido, asegura que la plataforma está pendiente del tipo de familia que puede recurrir a ellos, “que sean deudores de buena fe y que se encuentren en una situación difícil que no les permite hacer frente a los alquileres”.

La principal preocupación para ellos es la falta de viviendas sociales “para todas estas familias”.

Respecto a la cuestión de si el propietario es un particular o una entidad bancaria, Diego Feijoo aclara que muchos de los primeros son “grandes tenedores que ofrecen alquileres que no siempre declaran”.

“Nosotros siempre buscamos todas las posibilidades para revertir la situación”, asevera.

En cuanto a los grandes fondos de inversión libre en deuda, más conocidos como fondos buitre, el portavoz de la PAH de Pontevedra confiesa que les preocupan “en el momento en que no somos capaces de localizar al fondo en cuestión, porque en medio suele haber un montón de empresas que no pintan nada ahí, que son contratadas, como ocurrió en Pontevedra con una socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria)”.

El caso que más preocupa en estos momentos a la plataforma es el de una familia compuesta por una víctima violencia de género y sus hijos

Es un perfil muy frecuente entre los afectados en riesgo de desahucio. “Suelen ser mujeres víctima de género con menores y con un problema que le puede llegar tanto por banco como por alquiler y con un marido o pareja que se ha desentendido. Es algo que lleva pasando desde el principio”, se lamenta.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH, de Pontevedra se reúne una vez al mes en el local de la Asociación de Veciños de Monte Porreiro, generalmente los lunes, aunque de forma excepcional se pueden reunir cualquier día.

Diego Feioo informa de que ha contactado con los servicios de asuntos sociales de más de cincuenta concellos de la provincia de Pontevedra sin recibir ninguna respuesta por el momento. La intención es que se conozca que siguen con actividad y dispuestos a brindar su apoyo y asesoramiento a todas aquellas familias que lo necesiten.

“Las familias llegan a la PAH con algún problema y luego se quedan aquí porque se dan cuenta de que hay solución. También está la cuestión del feminismo y el empoderamiento”, resume.

Habla una afectada: “Ya me exprimieron todo lo que podían”

“A mí ya me han exprimido todo lo que me podían exprimir”. Son las palabras de resignación de María F., una mujer que perdió su vivienda por no poder pagar menos de 500 euros, un mes y medio de una letra. Su caso sigue, años después, en el juzgado, cuando ya hace tiempo que no vive en su casa, sino de alquiler. Le apena ver que su antigua vivienda “sigue vacía, cayéndose” y se lamenta de que las cosas funcionen así: “Me han echado para que la casa esté vacía”.

En el momento en el que fue desahuciada, esta pontevedresa tenía por delante 35.000 euros para pagar. Pero no fue esta cantidad el problema, sino un mes y medio lo que no fue capaz de abonar en tiempo y que activó un lanzamiento que, muy a su pesar, se acabó por ejecutar. En la actualidad el banco le sigue reclamando el montante total de miles de euros que le restaban por pagar pese a haber abandonado su hogar.

María F. contactó en su momento con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pontevedra, de la cual forma parte desde entonces. La PAH es una asociación totalmente gratuita (así como lo son todos los recursos que esta proporciona) que agrupa a activistas solidarias y a personas con dificultades para pagar la hipoteca, el alquiler, viven en un piso recuperado y quieren regularizar su situación o que se encuentran en proceso de desahucio. La plataforma nace en Barcelona, en febrero de 2009, con la intención de dar una respuesta ciudadana a la situación de aquellas personas que, ya entonces, empiezan a no poder pagar la hipoteca y ven cómo el banco les puede reclamar una deuda elevadísima, incluso después de perder la vivienda.