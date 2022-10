A Casa de Cultura de Riomaior acollerá o vindeiro 21 de outubro a presentación dos resultados do proxecto das Salinas do Ulló e Larache, financiado con fondos europeos, cunha web con realidade aumentada que estará a disposición das persoas que visiten As Salinas.A iniciativa, que se sustenta na aplicación das novas tecnoloxías á promoción turística, cultural e ambiental deo espazo, inclúe tamén nova sinalización “A recreación é espectacular. Recolle os antigos canais e xeito de traballar coa sal naquel momento con tanto realismo que incluso se aprecia o muiño de mareas”, explica Carme Gallego, concelleira de Promoción Económica.