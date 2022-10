A Asociación Etnográfica Sete Espadelas de Pontevedra presenta en Barro o seu novo proxecto “Cando todos os camiños ían a Compostela: As influencias dos distintos camiños de Santiago na nosa indumentaria” mañán domingo, no Pazo da Crega ás 12.00 horas. Este proxecto forma parte do programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia. Nesta pasarela percorrerán os lugares polos que pasan os camiños de Santiago a través da indumentaria e amosarán trinta traxes, todos eles antigos ou fieis reproducións de orixinais. O espectáculo levará aos asistentes polo Camiño Francés o Primitivo o Inglés e o Portugués, entre outros.