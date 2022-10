A Finca de Briz acollerá o 31 de outubro unha nova edición do Samaín Briz, presentada onte pola concelleira, Marián Sanmartín, e membros das entidades colaboradoras na súa organización.Tal e como explicou a concelleira, “convertiremos de novo a Finca nun auténtico parque temático do Samaín”, e espérase que haxa unha afluencia de cerca de 3.000 persoas, para o cal “elaboraremos un plan específico de seguridade”. Non será preciso reservar entrada previa, xa que o acceso será gratuíto a partir de media tarde, cando se realice a apertura de portas. Haberá diversas actividades, postos de comida e bebida e animación.