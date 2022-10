A Concellería de Mocidade de Poio aposta por ofrecer neste mes de outubro, sempre e cando se cubra un mínimo de prazas, unha nova edición do curso de formación de monitor de comedores escolares. Trátase dunha formación que conta cun total de 40 horas de duración, con varios bloques, e que se impartirá entre as 10.00 e as 13.30 horas, de luns a xoves. O custe da inscrición será de 25 euros, unha tarifa reducida ao tratarse dunha actividade subvencionada. As anotacións poden realizarse na Casa Rosada ou chamando ao número de teléfono 986872401.