O concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas, acudiu onte ata o camiño que une o Lavadoiro da Moreira con As Canles, que acaba de comezar a súa pavimentación e mellora, unha actuación que se enmarca dentro do Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023, financiado pola Xunta. Este plan marco aplícase para camiños que son de titularidade municipal e que facilitan o acceso, en calquera punto do seu trazado, cando menos a dúas parcelas agrícolas.

A súa mellora pretende que sexa unha alternativa segura para a ordenación do tráfico rodado da zona, actualmente infrautilizada debido ás súas malas condicións. Así, levarase a cabo unha rehabilitación do firme e unha mellora do drenaxe da plataforma da vía. En total, investiranse 54.863 euros.