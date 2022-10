El Estado descarta en 2023 más tramos de la A-57 y solo dedica millón y medio al nudo de Bomberos

Un documento sin apenas sorpresas y con pocos datos esperanzadores para sacar adelante algunas de las obras que la ciudad aguarda desde hace años. Así se puede resumir el proyecto de Presupuestos del Estado para 2023, que el Gobierno central entregó ayer en el Congreso. Moncloa centra sus esfuerzos inversores en actuaciones ya comprometidas y firmadas hace tiempo, como completar el único tramo en obras de la autovía A-57 (algo más de trece millones de euros para el tramo entre Vilaboa y Marcón) y en ejecutar el saneamiento de la orilla norte de la ría, a través de la empresa pública Acuaes, con la ampliación de la depuradora de Paxariñas (Sanxenxo), que contará con casi seis millones el próximo año.

Al margen de estas dos actuaciones y los fondos anuales para el Puerto de Marín, el documento deja claro que en 2023 no se ejecutará ni un metro de ninguno de los dos tramos pendientes de la circunvalación. Así, el recorrido entre A Ermida (Marcón) y Pilarteiros (Xeve) recibe apenas 500.000 euros, y el trayecto posterior, desde Xeve hasta la AP-9 en Curro, también se queda en medio millón de euros, sin posibilidad de que se liciten el próximo año ninguno de los dos tramos.

Dos asignaturas pendientes del Gobierno central desde hace tiempo tampoco salen muy favorecidas en este documento presupuestario. La prolongación del paseo marítimo al borde de la ría desde Mollavao hasta Praceres no cuenta con asignación alguna. No obstante, se trata de una obra que se interrumpió en el ecuador de su ejecución al comprobarse que el recorrido sobre pilastras encima del mar era más caro de lo previsto. En su día se adjudicó el itinerario completo, desde la rotonda de Malvar hasta Praceres, por lo que su presupuesto está consignado desde años anteriores. De hecho, el documento presentado ayer fijaba su coste inicial en 1,2 millones de euros y en 2022 ya se habían reservado 1,7, con el posible sobrecoste incluido. En 2023 no hay partida reservada y todavía no se ha contratado la ejecución del tramo pendiente por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

La otra actuación sin plenas garantías de que se ejecute, al menos en su totalidad el próximo año, es la ansiada reforma del nudo de Bomberos, el enlace norte de la autopista. Para 2023, el Ministerio de Transportes dedica 1,5 millones a esta obra, casi la mitad de lo que se había previsto para el ejercicio actual. Entre ambos años habría 3,8 millones para un proyecto que se acerca a los nueve, por lo que habrá que esperar al menos hasta 2026 para que sea una realidad en su conjunto. Se trata de una actuación que se ha anunciado varias veces, pero siempre sin éxito, y que se aprobó ya en 2015 para reordenar por completo el sistema de entradas y salidas de la AP-9 al Norte de la ciudad y transformar el tránsito rodado y peatonal a orillas del río Lérez. El diseño establece la ampliación de la actual avenida de Domingo Fontán de dos a cuatro carriles en el tramo entre el puente das Correntes y el parque de Bomberos.

La primera gran partida para sanear la orilla norte de la ría La empresa pública estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) licitará en 2023 su gran proyecto, pactado con los concellos de Poio y Sanxenxo, para invertir 20 millones de euros en el saneamiento de la orilla norte de la ría. Con los informes sectoriales ya en su mano, esta obra cuenta con una de las principales partidas presupuestarias del Estado, casi seis millones de euros en 2023 y 11,6 en 2024. Incluye la ampliación de la planta depuradora ya existente en Paxariñas (Sanxenxo), que reemplazará a la que la Xunta no logró ejecutar en Poio. Las obras proyectadas tienen como objetivo la mejora en materia de saneamiento de la ría, recogiendo mediante un colector interceptor todos los vertidos realizados en la zona comprendida entre Samieira (Poio) y Montalvo (Sanxenxo) y transportándolos a esa ampliada estación depuradora de aguas residuales, a la vez que será construido un nuevo emisario submarino que sustituya el actual de Montalvo. Este emisario –declarado junto con el resto del plan de Poio y Sanxenxo de interés general– es una de las principales actuaciones del proyecto. Llegará a los 1.282 metros. El objetivo es resolver los déficits de los sistemas de saneamiento de Sanxenxo y Poio, en la zona de Raxó-Samieira, unos problemas “que se acentúan por la elevada ocupación poblacional en época estival. Las áreas de Raxó, Samieira y A Granxa tienen un sistema de colectores que recogen las aguas residuales y las vierten al mar sin tratamiento previo; y la depuradora de Paxariñas se encuentra al límite de su capacidad en época estival, realizándose su vertido a través de un emisario submarino de dos kilómetros que está al límite de su capacidad hidráulica y presenta una rotura, produciéndose el vertido en un punto intermedio a mil metros de la costa”.

La conversión de la sede de Hacienda en Archivo Histórico

No es la primera vez que aparece en los Presupuestos del Estado y probablemente no sea la última. Se trata de la rehabilitación de la antigua sede del Ministerio de Hacienda en A Ferrería, para acoger el Archivo Histórico Provincial ubicado ahora en el paseo de Colón. Aparece en el documento con 300.000 euros en 2023, que se suman a los 100.000 del ejercicio actual. El grueso de la inversión (nueve millones) se reserva para el trienio 2024-2026. Es un proyecto que se maneja desde hace un par de años pero que hasta ahora apenas ha tenido avances. De hecho, se llegó a anunciar una rehabilitación integral de la cubierta, para paliar el posible deterioro del edificio, que después se redujo a un simple arreglo. Ni una ni otra obra se ha ejecutado todavía. Además, hubo diferencias con la Xunta sobre el posible uso compartido del futuro servicio. El documento también incluye 470.000 euros para la “remodelación y mejoras de las instalaciones del parador de Pontevedra”.

Muelles y red ferroviaria en el Puerto de Marín

Con casi 8,7 millones de euros, el Puerto de Marín cuenta con una de las principales partidas del estado para 2023, con especial incidencia en tres iniciativas: actuaciones en seguridad marítima (1,8 millones), automatización y monitorización de la red ferroviaria interna (1,3) y, sobre todo, la prolongación del nuevo muelle comercial, con algo más de 3, 3 millones. El resto de fondos, mucho más reducidos, se dedican a mejorar calados, renovar pavimentos o actuaciones de sostenibilidad ambiental. No hay un euro para el apartado de “integración puerto-ciudad”. La cárcel de A Lama cuenta con 1,3 millones para su segundo plan de reformas y otras actuaciones y el documento se completa con fondos complementarios para recuperar los yacimientos galaico-romanos, y las habituales obras de Costas para la regeneración del litoral, sin detallar la ubicación.