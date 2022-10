El Concello, optimista sobre las opciones de Pontevedra como Capital Gastronómica

El próximo mes de noviembre, alrededor del día 16 según los últimos anuncios de la organización, se conocerá la ciudad designada para convertirse Capital Española de la Gastronomía (CEG) 2023. Pontevedra está ya, con Oviedo y Cuenca, entre los tres finalistas de esta edición, una posición que hace incrementar el optimismo del Gobierno local.

“Soy optimista para todo”, reconoce la concejala de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco, “creo que con todo el trabajo que llevamos durante todo el año, porque no es que nos dediquemos ahora” a la candidatura, explica, sino que “llevamos mucho tiempo del proyecto Pontevedra Capital Gastro trabajando duro”, y con el apoyo de las administraciones, la Diputación a la cabeza pero también de la Xunta, así como el sector privado, Pontevedra cuenta hoy con el respaldo de “Galicia está toda en una unida para que Pontevedra sea capital de la gastronomía, por eso soy muy optimista”.

Los rivales en esta final no son precisamente fáciles. La concejala recuerda que en todo el Estado español “se come francamente bien y se da mucha importancia a la gastronomía. Yoya Blanco incide en que la gastronomía “es parte fundamental de nuestra cultura” y que una ciudad como Oviedo, "del norte, donde se come excepcionalmente bien, es un rival duro. Y además en el caso de Cuenca es la tercera vez que se presenta, por lo que evidentemente es complicado, pero estamos entre los tres últimos y hay que esperar, cruzar los dedos y seguir trabajando”, señala la edil.

El nuevo paso para apuntar la capitalidad gastronómica fue ayer la apertura del Mercado das Cunchas en la plaza de España. Seis cocinas de la ciudad salieron de sus restaurantes para poner en valor lo mejor de la gastronomía de la ciudad.

Ganó finalmente la receta de almeja del chef Rubén González, un veterano que revalidó este año su galardón como ganador del concurso De Tapas por Galicia. Su propuesta es una de las que podrá degustarse en la carpa durante todo el fin de semana

Vicente Tortajada, de La Culpa de la Gula, con su tapa de zamburiña; Rubén González, de El Cafetín, con una preparación a base de almeja; Antonio Novas, en representación del chef Iñaki Bretal, de Loaira, con sus ostrones; Marta García, de Meigas Fóra, con una receta a base de navaja, compitieron ayer en la segunda edición de la Batalla das Cunchas.

Ésta también contó con Marta Santiago, de A Fervella, y su tapa de mejillones, Carlos Barreira, de Bocarte, con su propuesta a base de mejillón, y Carlos Barreira, de Bocarte, con su receta de berberecho. A mayores, también compitieron Felipe Osorio y Bárbara Gabriela, de Lulo Gastrogrill, invitados por la Banda Cociñas de Pontevedra, en un encuentro que condujo el escritor pontevedrés Manel Loureiro.

La Banda Cociñas, integrada por los chefs de la ciudad, preparará en directo durante todo el fin de semana en la carpa de la plaza de España sus respectivas tapas a base de mariscos de concha de las rías gallegas. La carpa cuenta con un escenario y mesas para la degustación y este mediodía será escenario de la entrega del segundo premio “Loureiro de Oro”, que recae en el CIFP Carlos Oroza de hostelería, una “pieza fundamental”, como recuerda Yoya Blanco, para que Pontevedra se erija como capital gastronómica española en 2023.