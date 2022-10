Un hombre de 85 años ha resultado herido en la mañana de este jueves al volcar su coche y caer por un desnivel en Cerdedo-Cotobade. El conductor quedó atrapado en el interior del coche, pero unos vecinos pudieron rescatarlo. Ocurrió sobre las 11.15 horas en la carretera entre Bouzas y A Lama.

Tras el vuelco, un particular que estaba en la zona trató de ayudar al accidentado, pero no podía acceder a la parte delantera del coche. Por lo tanto, se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago para llegar hasta el lugar. Aunque llegó a aterrizar en la zona, no fue necesaria su intervención, ya que el herido fue rescatado por algunos vecinos y no presentaba heridas de gravedad, aunque sí tenía un golpe en la cabeza y otras heridas.

También se solicitó la presencia de los Bombeiros de Ribadumia, perto tampoco llegaron a actuar. El 112 movilizó también al GES de A Estrada, a la Guardia Civil de Tráfico y a Protección Civil de Cerdedo-Cotobade.