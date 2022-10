Una única empresa, Covsa, ha presentado su oferta al procedimiento de adjudicación de las obras con las que la Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural pondrá en marcha su ambicioso proyecto para liberar y renaturalizar el río de los Gafos: las actuaciones que permitirán la restauración paisajística y ambiental y el destape del afluente en su desembocadura, en el tramo que discurre entre las calles General Rubín, Tablada y Rosalía de Castro, que cuentan con un presupuesto base de licitación de 586.084,15 euros (financiado con cargo a los fondos Edusi de la UE). El departamento que dirige Iván Puentes espera que los trabajos, que contemplan la demolición del actual puente peatonal de 7 metros de ancho que une Tablada y Rosalía de Castro y la construcción de una nueva pasarela voladiza, metálica, ligera y de trazado curvo para oxigenar todo este ámbito y recuperar la visión y el acceso al río, se puedan poner en marcha en el mes de diciembre, toda vez que el sobre con la propuesta económica planteada por Covsa será abierto en mesa de contratación en la próxima semana.

Así lo anunció este jueves el propio Puentes, que dio a conocer las características técnicas del diseño presentado por Covsa para una intervención "que será el aperitivo de ese río de los Gafos renaturalizado, abierto e integrado a nivel urbano y humano en el corazón de nuestra ciudad". Según señaló, "los servicios técnicos municipales ya evaluaron la propuesta y comprobaron que cumple con los requisitos técnicos, por lo que ya podemos decir que no queda desierta la obra, que era el miedo que podía existir en estos momentos de incremento de precios, y que muy previsiblemente tendremos adjudicatario, la expensas de que la semana que viene se abra la oferta económica, que debería cumplir con los parámetros".

"La oferta pasaría al Servicio de Intervención para poder fiscalizarla y, a partir de ahí, se haría una propuesta de adjudicación a Covsa. Desde esta propuesta de adjudicación y la firma del contrato hace un mes para que se inicien los trabajos. Durante ese mes, la empresa tendrá que presentar el plan de seguridad y salud y el plan de gestión de residuos y, si todo va segundo el previsto, tendríamos todo listo para iniciar las actuaciones en el mes de diciembre. Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de entre tres y cuatro meses, por lo que deberían estar finalizadas antes del mes de mayo", subrayó el concejal de Desarrollo Sostenible.

Tal y como apuntó, la propuesta "supone actuar sobre el único tramo del Gafos que en estos momentos no tiene paseo y que no resulta accesible, ya que en los demás tenemos pasarelas o sendas peatonales que nos permiten pasear a pie del río y aquí no, hay que ir por la calle de la Tablada para conectar posteriormente, después de Rosalía de Castro, con la senda hasta las Corvaceiras; y en la zona del río que se encuentra más degradada en estos momentos, al estar conformada por traseras de edificios, muy encajonada entre esos inmuebles y sin posibilidad real, ya no de paseo, sino de acceso al río en ningún punto". "Los objetivos de esta intervención -asegura el edil del PSOE- pasan por renaturalizar ese cauce, permitir el paseo y el acceso al río en prácticamente todos los puntos y actuar sobre una infraestructura que oculta el Gafos y que afea tanto su contorno como el puente de Rosalía de Castro (bajo a que discurre el río), que es ese puente de hormigón que tenemos ahora mismo para conectar Tablada con Rosalía de Castro".

Iván Puentes indicó que la solución que se presenta "plantea derribar ese puente de hormigón, sustituirla por una pasarela metálica, volada y ligera, que se procuró que tuviera el menor impacto posible desde el punto de vista visual y por lo tanto interrumpiera el menos posible a vista de la ponte Rosalía de Castro (ponte histórica hecha en piedra sobre el río) y oxigenara el paso del río en este tramo". El socialista precisó que "en el resto del cauce, lo que se va a hacer es asegurar los taludes más próximos a las viviendas con una serie de muros de contención estéticamente bien resueltos y que no impacten con el contorno, y reverdecer también ese espacio hasta río, mezclando dos tipos de soluciones: zonas de hierba, pradera y ribera y zonas en bancales, que permitan generar áreas de ocio y de estar y áreas de acceso y bajada para poder llegar hasta el río y tocar el agua".