“El acceso del hombre al ámbito privado no fue tan rápido como el de la mujer al laboral”

El Concello de Pontevedra puso en marcha el pasado verano el programa “Empregadas”, en el que ya han participado cinco mujeres. Se trata de una iniciativa de la Concellería de Igualdade cofinanciada con fondos europeos. Su coordinadora, la pedagoga y agente de igualdad Raquel González, explica la importancia de incorporar iniciativas de este tipo en la sociedad.

– ¿En qué consiste el programa “Empregadas”?

– Es una acción transversal. Básicamente, es un proyecto que está orientado a la empleabilidad, pero también pretende la inserción socio personal, de ahí que hagamos un acompañamiento individualizado, trabajo educativo y de sensibilización con el resto de la sociedad. Los objetivos que persigue son la participación y el acceso a la formación, el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, la lucha contra la violencia de género... Queremos que sea un servicio de asesoramiento y de orientación laboral que las acompañe en el proceso de inserción o reinserción social y laboral, entendiendo que esta les va a permitir la resolución de otros problemas sociales, el empoderamiento personal y no tener que depender económicamente de otra persona.

– ¿Quién puede acceder al programa?

– Cualquier mujer residente en Pontevedra que esté en situación de desempleo. No hay un perfil específico. También es cierto que en este caso tenemos a varias usuarias que son derivadas directamente desde el Centro de Información á Muller (CIM) de Pontevedra, pero no es un perfil limitante: el programa está abierto a todas las mujeres del municipio.

– Está claro que a partir de cierta edad la búsqueda de empleo se les complica...

– A toda la sociedad en el caso de los mayores de 45 años, mujeres u hombres. También hay que recordar que estamos en un momento en que si eres muy joven no tienes experiencia, pero si tienes una edad algo más avanzada y tienes niños pequeños también determina tu inserción laboral. Y también ocurre que cuando terminas ese proceso te quedas como de espaldas al mundo laboral y obsoleta. De ahí la importancia de las entrevistas individualizadas, para hacer un perfil profesional específico y un itinerario de inserción para la mujer, así como el hecho de impartir formación.

– A menor formación, más complicaciones...

– Cierto, pero también lo es que a veces hay mucha formación, pero te falta la posibilidad. Por norma general, suelen acudir mujeres paradas de larga duración o que no tienen experiencia laboral porque han estado en otros campos, como el cuidado a personas menores o dependientes; esa es una carga que llevamos las mujeres mayoritariamente.

– “Empregadas” también ofrece recomendaciones para emprender...

– Efectivamente, no solo se atiende a la inserción laboral por cuenta ajena, sino también por cuenta propia. Se les da asesoramiento para la creación de empresas. En este sentido, tenemos formaciones específicas encaminadas a nuevos negocios, como la de “Gestión y venta en el comercio electrónico”. Si no tienes ese conocimientos estás ajena al mercado.

– ¿Qué sectores se mueven más a nivel inserción laboral?

– No estamos solo en contacto con las mujeres, sino que intentamos hacer un trabajo en conjunto. De ahí que estemos hablando tanto con el tejido asociativo como empresarial de la ciudad con la finalidad de establecer una bolsa de empleo, para que las empresas nos digan qué necesidades tienen o qué perfil demandan y nosotras intentar orientar a esas mujeres hacia esa inserción. Porque muchas veces las empresas no encuentran el perfil que buscan y no puedan cubrir esos nichos vacíos. El sector servicios en este sentido es abundante.

– ¿Pueden inscribirse demandantes de empleo en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)?

– Claro. Este es un programa subvencionado por el Fondo Social Europeo, pero no es incompatible con que busquen empleo a través de otras asociaciones o entidades. Es gratuito y solo se exige cierto compromiso en el sentido de que si te inscribes y se te llama para una cierta acción formativa que te va a ayudar, esperamos que participes.

– ¿Tienen las mujeres más dificultades para buscar empleo?

– Hoy en día todo el mundo tiene difícil buscar empleo. Las mujeres suelen buscar trabajos más específicos que les permitan la conciliación y muchas veces ellas mismas se limitan por acarrear con esa carga añadida del doble espacio: el laboral y el familiar. Así, buscan contratos a media jornada en un horario específico. Y sectores como el servicios no tienen horarios muy marcados...

– Y la sociedad no está nada preparada para que se pueda conciliar.

–Porque el acceso del hombre al ámbito privado no fue tan rápido como el de la mujer al ámbito laboral. Ese es el problema. En la sociedad siguen imperando una serie de creencias o mitos que dificultan la incorporación del hombre a ese espacio privado.