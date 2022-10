La Audiencia Provincial de Pontevedra, concretamente su Sección Cuarta, confirmó recientemente la absolución de un varón que era acusado de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores por la muerte de un empleado que estaba bajo su dirección en mayo de 2018.

El siniestro se produjo en Mourent, en una parcela en la que se llevaba a cabo la construcción de un muro de mampostería. Para ello, el trabajador fallecido utilizaba un “dúmper” que conducía él mismo. Para acceder a la parcela, este trabajador bajó la barra antivuelcos del vehículo para evitar una vid con la que chocaba. También le dio todas las instrucciones correctas sobre las tareas a realizar.

Así, comenzaron los trabajos, con el acusado en un punto en el que no podía ver los trabajos que realizaba la víctima. La sentencia indica que el conductor del “dúmper” en ocasiones bajaba la barra antivuelco, hecho que no podía ser apercibido por su superior.

En un momento dado, el vehículo volcó y dado que el conductor no llevaba el cinturón ni estaba levantada la barra antivuelco, salió desplazado y cayó sobre él el vehículo, causándole la muerte. Según el fallo, su responsable no se diera cuenta de que no llevaba el cinturón ni que había bajado la barra antivuelco. Tanto el juzgado de lo Penal como ahora la Audiencia Provincial concluyeron que no hubo una imprudencia grave por parte del acusado que advirtió del uso de la barra antivuelco al conductor del vehículo de obra.