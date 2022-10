Alertan del foco de insalubridad que supone una casa abandonada

La comunidad de propietarios Ciudad Jardín de Campolongo denunció públicamente el mal estado en el que se encuentra una propiedad en el número 63 de la calle María Victoria Moreno, en pleno centro de Pontevedra. Los residentes explican que son ya años los que llevan advirtiendo de la mala situación en la que se encuentra tanto la parcela como la vivienda enclavada en ella, aunque en los últimos meses han intensificado sus peticiones al Concello para que actúe contra la propiedad del inmueble para solventar este problema de insalubridad y otros riesgos.

Según explican los vecinos y es evidente a simple vista, la finca está tomada por la maleza y vegetación, lo que supone un incumplimiento de las normas de prevención en caso de incendio. Pero es que, además, los miembros de esta comunidad indican que el inmueble que se levanta en esta finca, presenta cada vez un peor aspecto estructural, con el tejado hundido y otros elementos en mal estado, lo que entienden que también supone un riesgo en cuanto a posibles desprendimientos por la mala conservación de la vivienda. Todo ello, independientemente del impacto negativo que tiene en el paisaje urbano de este barrio pontevedrés.

El Concello, según indican los vecinos, ya ha iniciado un expediente al respecto pero piden mayor celeridad al tiempo que temen que la vivienda pueda acabar ocupada

Los vecinos ya han trasladado estas quejas al Concello de Pontevedra y lo cierto es que ya se ha incoado un expediente en el que se amenaza al dueño con sanciones o incluso la ejecución subsidiaria de la limpieza de la parcela (por parte del ayuntamiento y con cargo posterior a la propiedad) si no adopta las medidas oportunas.

No obstante, los afectados volvieron a reiterar en los últimos días su malestar en un escrito dirigido al propio alcalde al considerar que los trámites del procedimiento administrativo no se están impulsando con la celeridad necesaria para acabar con este foco de insalubridad lo antes posible. Temen que, de no actuar de inmediato, el problema se eternice y finalmente se pueda producir algún incidente por el mal estado de la parcela. Consideran que no es suficiente con la limpieza de la finca, sino que hay que actuar sobre la vivienda que, insisten, sospechan que pueda generan un foco de inseguridad e incluso pueda ser ocupada dado que ya han observado a personas en su interior.