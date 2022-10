A concellería de Patrimonio e Memoria Histórica puxo en marcha abril, dentro do programa A Memoria das Mulleres, un ciclo de creación e divulgación de pezas audiovisuais da man de tres creadoras galegas. María Rúa (@pradorua), Helena López (@cousasrarismas) e Sara Seco (@sarasecorial) foron as escollidas para divulgar as diferentes biografías de mulleres presentes na web www.dogrisaovioleta.gal. O novo vídeo deste ciclo é obra de Helena López, que publicou no seu TikTok un vídeo adicado á “señorita Carmiña”, vídeo no que realiza un retrato a color da mesma e onde resume a súa biografía. Na plataforma dixital xa conta con máis de 3.500 reproducións en menos de 24 horas, o que lembra o bo funcionamento destas pezas.