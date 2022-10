A concelleira de Deportes de Poio, Marga Caldas, vén de inspeccionar o avance nas obras que se están a acometer no campo de fútbol da Reiboa, un proxecto de máis de 200.000 euros e que contempla, entre outras novidades, a dotación dun céspede sintético de última xeración.

Caldas explicou que a empresa adxudicataria xa concluíu a retirada da antiga superficie, que se atopaba moi deteriorada. Actualmente, as tarefas céntrase na limpeza e posta a punto do sistema de drenaxe. Ademais, estanse a levar a cabo reparacións no asfalto do terreo de xogo, a fin de garantir a escorrentía das augas.

Se non se produce ningún contratempo, o campo de fútbol volverá a estar a disposición dos clubs e usuarios este outono. “A previsión é que no mes de novembro xa estea operativo e poida acoller adestramentos e competicións oficiais e de base, como era habitual”, sinala Marga Caldas.