“Los jóvenes necesitan sentirse fuertes en el mercado laboral, que no está a su favor”

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes al dar el paso de su condición como estudiantes a la de trabajadores? Una preparación académica de lujo puede ir muchas veces de la mano de la inseguridad frenando su motivación en el mercado laboral. En estas y otras cuestiones relacionadas se centra el proyecto “Afectos Colaterales”, presentado por la pontevedresa Amelia Andrade Martins, comunicadora y coach especializada en orientación laboral, en el encuentro “Atlantic Meet”, el congreso español sobre relaciones personales que eligió la Boa Vila para su primera edición.

– ¿Qué es “Afectos Colaterales” y por qué surge esta idea?

– Es una plataforma de apoyo socioemocional para dar soporte a los jóvenes que salen tan preparados académicamente y no se encuentran cómodos para hacer la transición desde el ámbito educativo al laboral. Esto ocurre porque en el ámbito educativo se sienten en un espacio seguro y desarrollan todas las habilidades de competencias, pero dentro del curso, de la propuesta curricular, no hay nada que desarrolle las habilidades blandas, las “soft skills”, tan demandadas en el mercado laboral.

– ¿Cuáles son?

– Saber comunicarse, trabajar en equipo, saber cooperar, saber liderar... Es decir, que nosotros les hemos vendido un modelo de éxito: estudia y cuando acabes la formación entrarás en el mercado laboral y triunfarás. Pero los entornos actuales son muy volátiles. Existe un concepto que es el “entorno VUCA”, de volatilidad, ambigüedad, complejidad e incertidumbre, que explica que todo está cambiando a la vez. Hay nuevos paradigmas en el mundo y nuevos valores, así como otras formas de relacionarse con el trabajo, que quedaron en evidencia durante la pandemia.

"Existe falta de conocimiento de los recursos que la Administración les ofrece. Solo consiguen ver los modelos construidos por sus padres: estudiar, sacar buenas notas y lograr un trabajo. Pero tienen que saber que tienen que convivir con el fracaso"

– ¿Cómo afecta todo ello a los jóvenes?

– Los jóvenes necesitan desarrollar una serie de habilidades para sentirse fuertes en el mercado laboral, que no está a su favor ahora mismo. Cuando ellos no saben lidiar con una situación complicada, se desesperan porque no tienen recursos ni herramientas para hacerlo. La idea de “Afectos Colaterales” es darles esas herramientas para lograr la estabilidad.

– ¿Qué ocurre con los fracasos y sus propias equivocaciones? Es muy común, por ejemplo, que elijan la profesión equivocada...

– Claro, no hay un solo profesional ahora mismo que les ayude en ello. En nuestro equipo proponemos una serie de profesionales que lo hagan: coach, orientadores laborales, pedagogos, psicólogos, profesionales de la comunicación, profesionales de recursos humanos y formadores en igualdad. La comunicación siempre ha sido una constante en mi vida y ahora quiero trabajar la comunicación intrapersonal, que es la de estos jóvenes consigo mismos. Es importante saber cómo hacen esa comunicación con el entorno: en casa, con los compañeros y en la sociedad.

"Los jóvenes tienen que estar en un entorno laboral que les convenga, en el que se sientan productivos y en donde sientan que tienen la capacidad de aportar algo a la sociedad"

– ¿Cuáles son las consecuencias cuando empiezan a trabajar?

– Que salen muy preparados de estudiar y son contratados por las empresas por sus habilidades, pero después estas se dan cuenta de que no tienen compromiso y no saben relacionarse bien con los compañeros... porque no fueron preparados para ello. Y se derrumban, porque no son capaces.

– Pero ¿es un problema actual o ya lo han sufrido generaciones anteriores? ¿Qué responsabilidad tienen las nuevas tecnologías en todo esto?

– Ahora se han ampliado las posibilidades, pero ellos no saben muy bien a donde acudir. Existe una falta de conocimiento de los recursos que la propia Administración les ofrece. Solo consiguen ver los modelos construidos por sus padres: estudiar, sacar buenas notas y lograr un trabajo. Pero no es así, tienen que saber que tienen que convivir con el fracaso, la inestabilidad y cambios de rumbo que les llevarán a autoestima baja y a sentir que fallan a sus familias. En vez de buscar una solución, ya que no tienen esa capacidad porque son inmaduros todavía, buscan aislarse con las redes sociales y el placer inmediato.

– ¿Cuál es el papel de los orientadores laborales en todo esto?

– Los orientadores laborales intentamos llevar a cabo un plan de acción a partir de las motivaciones de cada persona. Los jóvenes tienen que estar en un entorno laboral que les convenga, en el que se sientan productivos y en donde sientan que tienen la capacidad de aportar algo a la sociedad. Este plan de acción también quiere llegar a conocer qué les bloquea.