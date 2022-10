Sonia Barreiro Blanco é a gañadora do oitavo sorteo da “Campaña Estrela” de asociación comercial Estrela de Marín. Esta clienta selou a súa tarxeta nos comercios Nube, Xanela e Five Sport polo que disporá de tres vales compra de 50 euros para consumir nestes establecementos. A gañadora non forma parte do club de fidelización de “Comercio do Morrazo”, polo que non recibirá na súa tarxeta de fidelización 50 euros máis.