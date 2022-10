Sanidade prevé cubrir hasta 2023 la totalidad de vacantes de médicos en Atención Primaria

La Consellería de Sanidade cubrirá la práctica totalidad de las plazas de médicos vacantes en la provincia, según el anunció que realizó esta mañana el titular de este departamento autómico, Julio García Comesaña. Éste compareció en la mañana de este sábado ante el ambulatorio Virxe Peregrina arropado por la secretaria xeral, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra y alcaldes y portavoces populares de los concellos en los que se ocuparán las plazas de sanitarios.

Julio García Comesaña se reunió con ellos en un encuentro “muy productivo”, afirmó el conselleiro, que les explicó al detalle el proceso de adjudicación de plazas de médicos de atención primaria, un sistema “pionero”, destacó, en el que mediante concurso de méritos ocupan puestos necesarios en Atención Primaria. El pasado jueves estos profesionales eligieron destino y en total serán 35 los facultativos que escogieron plazas en propiedad en la provincia, vacantes que, recordó, “estaban sin cubrir por su dificultad, por eso las llamamos plazas de difícil cobertura”.

Se trata de una primera designación, en la que se adjudicaron 90 de las 106 plazas que faltaban en Galicia, 18 de ellas en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés, “y en los próximos días”, avanzó, se cubrirán los siguientes turnos hasta completar el total de vacantes. En el caso de la provincia, la previsión es incorporar 40 médicos a Atención Primaria, y también se harán dos guardias al mes “con lo que mejoramos la cobertura de los puntos de atención continuada”.

En pasado abril, cuando se convocó el concurso oposición, Sanidade convocó 40 vacantes en la provincia. Desde ese mes pueden haberse producido más jubilaciones y bajas, de ahí que la administración quiera extender el modelo y que en 2023 prácticamente todas las faltas estén cubiertas.

Mediante este procedimiento en el Centro de Saúde de San Roque, en Vilagarcía, se cubren cuatro plazas; tres en el Virxe Peregrina de Pontevedra; y otros tantos en Ponteareas, Moaña y Cambados.

En el caso de Marín y O Rosal, se cubrirán dos plazas en cada uno de ellos; y se asigna un facultativo, también para plazas vacantes, a los centros de salud de Baltar, en Sanxenxo, A Garda, Val Miñor o O Grove.

A propósito del centro de salud de Baltar, que en los meses de verano ve multiplicada su carga de pacientes con la gran afluencia turística a Sanxenxo, García Comesaña realizó una valoración positiva de la iniciativa del alcalde, Telmo Martín, que promovió un convenio entre el gobierno local y el Sergas que incluía el pago de los gastos de vivienda de los profesionales durante los meses que ejerzan en el municipio turístico.

García Comesaña afirmó que “en un contexto en el que estamos hablando de falta de médicos una iniciativa que ponga a disposición del Centro de Saúde de Baltar médicos para reforzar en el verano, especialmente las bajas que se podían producir, me parece una iniciativa buena. De este modo tuvimos opción de tener hasta 3 médicos disponibles, 4 si pensamos en el PAC o en distintos momentos del verano, y esos profesionales no habían estado sin esta iniciativa del Concello de Sanxenxo”, que agradeció “porque la atención en Baltar fue mejor” este verano “sin ninguna duda, y fue una medida que no alteró el resto de las áreas porque el requisito era que fuesen profesionales de fuera de la comunidad autónoma”.

El conselleiro de Sanidade hizo hincapié en que este procedimiento fue posible “porque la Xunta presentó en el Parlamento gallego una iniciativa para favorecer este sistema de cobertura, una iniciativa que el PP moduló incorporando también que fuese por concurso-oposición, y fruto de estas dos combinaciones pudimos poner en marcha una medida pionera, que no se tomó en toda España” para cubrir estas vacantes en propiedad.

Criticó que el proceso se realizó “con la absoluta oposición del PSOE y del BNG, que siempre que tuvieron opción de votar en contra lo hicieron” y también han anunciado su oposición a la extensión de este modelo al próximo año 2023, de modo que “no es un error”, afirmó, “sino una estrategia clara de oponerse y hacer todo lo posible para que la Xunta no tome las medidas que están en su marco de competencias”.

Ante las protestas “a veces lógicas”, apostilló, de los vecinos que no tienen médico, “y el motivo de que no los tengan es que no los hay”, insistió Julio García Comesaña, los dos partidos de la oposición “se organizan, hacen concentraciones, pancartas”, aseguró antes de cuestionar la lógica de votar en el Parlamento en contra de este sistema de adjudicación de vacantes. “No se entiende que no tengan ese respaldo del PSOE o del BNG”, destacó.

El conselleiro reconoció su preocupación por la situación de Atención Primaria, si bien insistió en que “no hay un problema de número de pacientes por médico, estamos por debajo del ratio nacional, lo que no tenemos es médicos para sustituir cuando alguien se jubila o una baja”.

Recordó que la Xunta llegó a un acuerdo unánime con la mesa sectorial para mejorar las condiciones económicas de los facultativos que hacen horas extraordinarias para cubrir turnos “y vamos a seguir trabajando para que el año que viene, tanto en Atención Primaria como en los comarcales esta falta de médicos se pueda con plazas más atractivas en propiedad”, ofreciendo este sistema del concurso de méritos.

El portavoz del grupo municipal del PP y candidato a la Alcaldía de Pontevedra, Rafael Domínguez, expresó su agradecimiento porque “lleguen médicos de familia en una situación que es complicada”. Se trata de un primer paso “que esperemos que siga”, añadió, en una ciudad en la que en estos momentos hay prevista “una inversión importantísima, que es el nuevo Montecelo… El hospital Montecelo tiene un desgaste y creo que en la Alcaldía también hay un desgaste y debe haber un cambio”.

Expresó su convencimiento de que la Consellería de Sanidade “está haciendo un esfuerzo en un momento en el que ni en la sanidad pública ni en la privada se encuentran recursos”.