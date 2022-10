O BNG propuxo á Xunta no Parlamento que inclúa nos orzamentos de 2023 unha partida de 3,5 millóns de euros para a rexeneración ambiental da Xunqueira do Alba, onde a administración autonómica ten concesións de Costas. Nunha pregunta na comisión parlamentaria de Medio Ambiente, o parlamentario nacionalista Luís Bará emprazou ao Executivo galego a incluír esta partida orzamentaria, para o seu desenvolvemento no bienio 2023-2024, co obxectivo de demoler as instalacións que actualmente ten alí e proceder á rexeneración dos terreos.