A Real Academia Galega estrea hoxe, ás 12.00 horas, no CPI Santa Lucía de Moraña “A orixe da nosa lingua guapa”, unha curtametraxe de ficción baseada nunha idea orixinal da académica Fina Casalderrey, dirixida por Damián Varela e protagonizada polo alumnado do colexio e a profesora Fátima R. Ruibal. A RAG abre así unha nova etapa do proxecto Primavera das Letras, que desenvolve dende 2016 co apoio da Deputación da Coruña.