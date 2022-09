O Concello de Poio súmase á campaña impulsada pola Confederación Estatal de Maiores Activos (Confemac), con motivo do Día Mundial das Persoas Maiores, que é hoxe. Así o confirmou a concelleira responsable da área de Benestar Social, Rosa Fernández, que sinalou que, para conmemorar esta data, na Casa Rosada habilitarase unha pancarta reivindicando a importancia da aposta polo envellecemento activo. Neste sentido, Fernández González lembra que “a sociedade evoluciona e agora máis ca nunca temos que ser conscientes da necesidade de tratar en igualdade ás persoas de idade, porque deben contar coas mesmas oportunidades e dereitos co resto da cidadanía”. A edil recorda que un dos grandes obxectivos do departamento é impulsar ao longo de todo o ano actividades e propostas pensadas para os veciños maiores de 65 anos.