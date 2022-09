La plantilla de Ence, con el apoyo de trabajadores de empresas auxiliares, se ha echado de nuevo a la calle para reclamar la continuidad de la fábrica en su emplazamiento de Lourizán y para urgir una sentencia lo más pronta posible y favorable a la continuidad del empleo en esta empresa de Pontevedra. Con la música de “Bella Ciao”, una multitud partió este viernes desde la estación de autobuses de Pontevedra para recorrer la ciudad, con lemas como “Sin emprego non hai futuro”, “De Lourizán non nos moverán” o “Goberno escoita Ence está en loita”. Estuvieron apoyados además por representantes del Partido Popular de Pontevedra, Marín y Poio, y representantes del mundo de la empresa.

“Estamos angustiados, muy preocupados; solo le pedimos al Tribunal Supremo que marque una fecha de sentencia, que no prolonguen esta agonía”, dijo Ana Cedeira, presidenta del Comité de Oficinas, en la lectura del manifiesto final. “Tenemos familias, tenemos hijos que dependen de nosotros, que tengan en cuenta que en nuestras casas entra solamente nuestro sueldo, que estamos a las puertas de una recesión económica y que no podemos permitirnos el lujo de cerrar empresas, que lo único que queremos, que lo único que ansiamos, deseamos, luchamos, es que Ence permanezca en Lourizán”, añadió.

En este manifestó final, leído también por el presidente del comité de fábrica, Manuel Rivas, la plantilla lamentó haber pasado “tres años sin saber cómo será nuestro futuro, sin saber si nuestros hijos pueden estudiar en Pontevedra con sus amigos o se tendrán que ir con sus padres a otra ciudad porque nos hemos quedado sin empleo; cómo explicarles a nuestros hijos que tienen que dejar sus raíces, sus amigos sus abuelos, en definitiva su vida, compañeros que no saben si podrán comprarse una casa, formar una familia, en definitiva tener lo que el resto de los ciudadanos anhelan, un puesto de trabajo con un salario digno”.

Tres años –continúan– en los que “aquellos que nos pusieron en esta situación, aquellos que durante todo este tiempo han intentado machacarnos, nos han insultado tratándonos de terroristas, amenazándonos por las redes sociales, que estando en cafeterías con nuestros hijos pequeños nos amenazaban e insultaban delante de ellos, hemos sufrido sanciones económicas, aquellos que han querido meter a un compañero en la cárcel por un año por simplemente defender su empleo y el sustento de su familia”, añadieron. “Nos hemos sentido engañados, traicionados, utilizados, no es normal que la izquierda de este país quiera reventar los puestos de trabajo, no es legítimo que esta izquierda no apoye a los trabajadores, es la izquierda la que quiere cerrar empresas, es la izquierda la que quiere quitar la única industria que queda en Pontevedra, esa izquierda que tiene doble moral y hace demagogia, por un lado apoya a Ence en Navia y en As Pontes y por otro quiere cerrar Ence Pontevedra, es esa izquierda que apoya otros conflictos laborales en esta misma comunidad autónoma, pero que mira a otro lado con nuestro problema”, denunciaron.

El Clúster de la Madera apoya a la empresa

El Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) celebró este viernes, en las instalaciones de Ence-Lourizán, la primera junta directiva de este nuevo curso, con la que quiso visibilizar su “total apoyo a la continuidad de la compañía en Pontevedra”. El CMD reafirmó su total apoyo a la actividad de la planta de Ence en Lourizán, en coherencia con su decisión de personarse como parte en el recurso presentado ante el Tribunal Supremo. En este sentido, la entidad señala que no solo está en juego la continuidad de Ence, sino la de cientos de empresas que, también por su naturaleza, se asientan en el entorno de costas, afectando a multitud de astilleros, empresas de acuicultura, etc. El cierre de Ence, expone el CMD, “supondría la pérdida de 400 empleos directos en Pontevedra y más de 5.000 en toda Galicia”.

El Partido Popular llevó al pleno de la Diputación celebrado este viernes una moción en la que reclamaba “el apoyo unánime de toda la corporación provincial” a las reclamaciones de los trabajadores de Ence, “para defender sus puestos de trabajo y la factoría en Lourizán”. La diputada popular Pepa Pardo afirmó que “por la decisión caprichosa y arbitraria de un alcalde” y “por la defensa selectiva que el PSOE hace de los puestos de trabajo”, se ha creado “un problema que no existía y lo hicieron sin dar ninguna solución ni alternativa y que pone en juego el futuro de muchas familias”.

En esta línea, Pardo dijo que “esto no va de partidos políticos, va de familias y de personas, de trabajadores con nombres y apellidos, de muy diversa ideología y que no pueden más con la situación de inseguridad a la que están sometidos. Va de apoyarlos a ellos”, expuso la portavoz del PP. La popular lamentó el rechazo de los grupos del PSOE y del BNG a la moción y que “tachen de disco rayado la defensa de los puestos de trabajo y del futuro de cientos de familias de esta provincia”.