A Concellería de Igualdade e o Centro de Información á Muller (CIM) están a ultimar a programación da campaña do 25-N, no que se conmemora o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, e que incluirá diferentes actividades e iniciativas, que se levarán a cabo durante varias semanas. A tenente de alcalde, Silvia Díaz, responsable da área, adianta que o programa volverá, unha vez máis, a encamiñarse cara accións nas que o tecido social, asociativo e educativo do municipio se implique de forma directa. Non faltarán tampouco os actos habituais, como a realización da andaina “Paso a Paso: libres de violencia de xénero”, que será o último domingo de novembro, ou o paro institucional ás portas do Consistorio, o propio día 25. Son convocatorias abertas á cidadanía en xeral.