Se escuda en la pandemia para intentar justificar una estafa que cometió a través de Facebook

Ocho meses de prisión. Esta es la pena impuesta a una mujer como autora de un delito de estafa que cometió a través de la red social Facebook.

Tal y como establece la sentencia del juzgado de lo Penal 1 de Pontevedra, una vecina de la ciudad del Lérez se puso en contacto con la acusada a través de Facebook, para interesarse por la compra de diversas prendas de ropa y calzado deportivo que la procesada anunciaba para su venta.

La víctima, confiando “en la veracidad de la oferta” y tras ponerse en contacto con la acusada, concertó la compra de varias prendas, haciendo varias transferencias hasta sumar un total de 754 euros que tenían como destino una cuenta bancaria a nombre de la procesada.

Entre el 21 de enero y el 4 de febrero de 2019 hizo un total de 9 transferencias por distintas cuantías hasta sumar la cifra antes indicadas por distintas prendas de ropa y calzado. Sin embargo, la acusada se quedó con el dinero y la víctima nunca llegó a recibir los productos por los que había pagado.

Tras la condena impuesta por el juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra, que obliga a la procesada a indemnizar a la víctima con 755 euros, la acusada recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial, quien desestima su apelación.

El tribunal resalta que la pandemia más que perjudicar a los negocios electrónicos lícitos, los benefició e impulsó, de ahí que entiende que la acusada actuó con la intención de engañar a la víctima

Alegaba la recurrente que los hechos descritos anteriormente no pueden ser considerados como delito, dado que la acusada “quiso en todo momento entregar la mercancía al denunciante o devolverle el dinero pero que “la llegada de la pandemia del COVID-19 y otros hechos lo hicieron imposible”. Por lo tanto, concluye que la reclamación debe resolverse en la jurisdicción civil y no penal, tratando de ceñir los hechos a un “incumplimiento contractual”.

Sin embargo, la Audiencia Provincial no comparte el discurso de la defensa. “Que la acusada no tenía ninguna intención de cumplir con aquello a lo que se comprometía cuando ofreció la venta de los productos a la denuncia resulta de sus propios actos: exigió el previo pago al tiempo que incitó a la denunciante que le había mandado la ropa, ésta fue a correos y le dijeron que el envío no existía, sin que exista justificación alguna en la pandemia, que lejos de impedir los envíos por correo los propició, finalmente la acusada desatendió las reclamaciones de la denunciante y desapareció”.

De hecho, en sus conversaciones por Whatsapp, la acusada incluso le indicó que si cogía más cantidad de productos que tenía a la venta en su perfil de la red social le saldría más económico, haciéndolo así la denunciante. Finalmente, cuando comenzó a realizarle las reclamaciones sobre el pedido que nunca llegaba, la procesada bloqueó a la víctima en su teléfono. Por lo tanto, desestiman el recurso y confirman la sentencia.