O Concello de Cuntis manterá aberto ata o vindeiro 4 de outubro o prazo para inscribirse no curso de Ximnasia de Mantemento, un programa orientado a mulleres maiores de 55 anos empadroadas no Concello de Cuntis. As clases impartiranse os mércores e venres en dous horarios diferentes. Faranse dous grupos cunha clase dunha hora de duración. A primeira comezará ás 16.00 e a segunda á 17.00 horas. As interesadas en participar poden formalizar a súa inscripción a través do departamento de Servizos Sociais do Concello. O alcalde de Cuntis, Manuel Campos, destaca a importancia de este tipo de actividades.