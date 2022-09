“Las claves de lo que debe ser la ciudad del futuro las tenemos aquí, en Pontevedra”

El científico y experto en urbanismo Carlos Moreno regresó a Pontevedra para participar en Placemaking Week Europe. No es la primera vez que visita la capital del Lérez para observar el modelo urbano local. En esta nueva visita, el creador del concepto mundial de la “Ciudad de los 15 minutos” volvió a declararse sorprendido por lo logrado en Pontevedra a nivel de movilidad y de calidad de vida.

– Los urbanistas defienden que la ciudad del futuro debe ser más social, inclusiva, feminista; pero a la vista de las opciones políticas que están logrando más respaldo de la ciudadanía en el mundo –último ejemplo Italia–, ¿no le da la impresión de que la sociedad va en sentido opuesto a este modelo?

– Estamos viviendo un momento muy esquizofrénico de nuestra historia. Por una parte, en las elecciones nacionales, en casos como los de Italia, Suecia, Hungría, etc., se eligen a dirigentes muy conservadores, efectivamente contrarios a este tipo de política urbanística, pero sin embargo cuando se producen elecciones locales ganan muchísimos alcaldes o presidentes de metrópolis que van en esta dirección. En el caso de Italia, que usted menciona, podemos citar entre los alcaldes próximos a estos postulados de ciudades amables los de Roma, Milán, Bolonia, Turín, Nápoles, etc. Ahí ganan alcaldes que defienden este tipo de proyectos. Incluso en algunas de estas ciudades el eje del programa electoral de sus gobernantes fue la Ciudad de los 15 minutos, que yo le llamo la proximidad feliz; entonces, se da una contradicción entre lo que la ciudadanía elige a nivel nacional y a nivel local.

– ¿Sigue estando vigente la idea de la Ciudad de los 15 minutos? ¿No tiene que evolucionar?

– Más que nunca. Pero tenemos el concepto de la Ciudad de los 15 minutos para las zonas más compactas y el territorio de la media hora para las zonas de menos densidad. Y hoy en día es un movimiento mundial. Aunque es cierto que surgió hace muchos años a través de mis investigaciones, desde hace dos años, cuando se produjo la pandemia, ese movimiento ha sido adoptado por numerosas organizaciones internacionales. Y cada vez más. La última fue la Organización de las Naciones Unidas, a través de ONU Hábitat, que nos ha coronado con el premio mundial de la Innovación Urbana, que será anunciado el 3 de octubre, Día Mundial del Hábitat. Y a nivel planetario, la gran red de Liderazgo Climático, o ciudades C40 de lucha contra el cambio climático, ha adoptado este proyecto que se está presentando en muchísimos lugares del mundo, en todos los continentes sin excepción y que está inscrito también en esta visión muy profética de Pontevedra de las Ciudades que Caminan.

– ¿Qué le dice usted a una persona trabajadora que tiene que dejar a los hijos en el colegio a las 8.30, ir a trabajar a las 9.00, recoger a su padre a las 15.00 y todo eso solo puede hacerlo con su coche y en el centro de la ciudad?

– Eso está cambiando, porque se le está dando más proximidad a todos esos servicios. Necesitamos que todos esos servicios estén mucho más cerca para que esa persona no tenga que ir con su coche particular. E igualmente cuando es absolutamente necesario ir en coche tenemos vehículos compartidos, o coches que simplemente te llevan y luego desaparecen del lugar. Contra lo que luchamos es precisamente contra el vehículo ocupado por una sola persona, que se convierte en una ventosa todo el día instalado en la calle, esperando a que lo usen de nuevo, con una tasa de utilización que es inferior al 5 por ciento.

– ¿Cuáles son las claves de la ciudad del futuro?

– Las claves de lo que debe ser la ciudad del futuro las tenemos aquí, en Pontevedra. Ciudades amigables, con bajas emisiones de CO2, con calles para las personas y no para los vehículos, con la posibilidad de tener servicios de proximidad. Yo he identificado seis cosas esenciales en las ciudades del futuro: una vivienda digna; un trabajo que evite los largos desplazamientos; abastecerse con circuitos cortos, lo más sanos posibles, que creen empleo y revitalicen la economía; el seguimiento de tu salud física y mental (lo hemos visto con el COVID); la educación y la cultura, todo lo que alimenta el espíritu (bibliotecas, lugares de cultura, cine, etc.); y el espacio público, que debe ser un lugar de compartir, de democracia, de revitalización, de árboles, resiliente frente al cambio climático, con aire puro, con agua limpia. Esas cosas son imprescindibles para la vida humana y las necesitaremos en el futuro porque no las tenemos hoy.