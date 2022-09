A Corporación municipal aprobou onte no pleno ordinario deste mes de setembro unha moción na que corrobora o seu apoio á Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) promovida pola Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia. A través desta acción o que se busca é instar ao Parlamento autonómico a que aprobe e impulse unha serie de medidas encamiñadas a mellorar a “de xeito urxente e inmediato” a calidade do sistema sanitario.

A través desta moción, o Concello tamén se compromete a participar en mobilizacións, campañas informativas e iniciativas como a recollida de sinaturas que se organicen, de xeito unitario, co obxectivo de conseguir a necesaria mellora das prestacións sanitarias.

Esta moción foi abordada pola vía de urxencia, logo de que a semana pasada os e as representantes da Mesa da Defensa dos Dereitos da Sanidade, da que forman parte todos os grupos da corporación local, desen o visto bo ao documento. O goberno local ten claro que esta situación, se ben se está a padecer en toda Galicia, resulta especialmente deficitaria en Poio, onde as listas de agarda se prolongan durante varias semanas e a saturación do persoal profesional “é insostible”. A través da moción establécense unha serie de esixencias como a de establecer a atención presencial como regra xeral para as consultas médicas, a fixación duns mínimos de persoal para salvagardar a calidade de atención aos e ás pacientes, acabar coa precariedade laboral dos e das profesionais e reabrir consultas e PACs pechados nos últimos anos.

Cómpre lembrar, ademais, que o Concello de Poio solicitará, a través do concelleiro de Sanidade, Xosé Luís Martínez, información ao Sergas sobre o número de profesionais cos que contan os centros de saúde e consultorios de Poio na actualidade. Esta información será compartida cos colectivos e asociacións do municipio, coas que tamén se abordará posibles medidas.