Más de 800 personas visitaron entre los meses de junio y septiembre en la Casa Museo de Colón. Ya sea a través de grupos organizados, participantes en actividades organizadas en las dependencias o visitas individuales, las instalaciones de Portosanto alcanzaron cifras récord, según explicó el teniente de alcalde y concejala de Turismo, Silvia Día. ““Estas 806 visitas supoñen un incremento de máis do 30% con respecto aos datos correspondentes ao período que vai desde abril ata outubro en 2021”, puntualizó la edil. En ese periodo del pasado año, la cifra fue de poco más de 500. De esta forma, se aprecia “el éxito de la activación” del Plan de Dinamización de la Casa Museo promovido por el Concello, que está a cargo de la firma Tempos Arqueólogos.

Este plan se financia gracias a una aportación obtenida a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra. La gestión estuvo a cargo de los departamentos de Turismo y Pesca y Marisqueo, dirigidos por la propia Díaz y por el concejal Julio Casás. El gobierno local subraya que “gracias a esta medida, la Casa Museo, además de permanecer abierta al público durante varios meses, también albergó una serie de actividades lúdicas dirigidas a todas las edades, incluyendo visitas teatralizadas, talleres infantiles o charlas, entre otros. “O plan de dinamización amosa moi bos resultados en canto a desenvolver as potencialidades do Museo de Colón”, señala Silvia Díaz, que indica que las dependencias de Portosanto “convertéronse durante estes meses nun atractivo para as persoas que visitaron o noso municipio”.

La concejala de Turismo considera que “estamos a cubrir os obxectivos que nos marcamos a través deste Plan de Dinamización, encamiñados a fomentar as visitas e chegar a un público moito máis diversificado e diverso”. Por eso el Concello seguirá esta línea de trabajo en el futuro. Recuerda que la Casa Museo de Colón permanecerá abierta al público, de miércoles a domingo de 12.00 a 19.00 horas, hasta el día 15 de octubre

Xornadas

Por otro lado, la edil recuerda que este viernes día 30 el Casal de Ferreirós acogerá las Xornadas sobre Colón Galego, con entrada gratuita a partir de las 18.00 horas. La cita incluye dos conferencias del escritor e investigador Ángel Carracelas, autor de “La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón”, y de Pedro Martín, presidente de la Asociación Galicia Histórica. Una vez finalizados los coloquios, los asistentes podrán participar en una visita guiada a la Casa Museo de Portosanto.

Los talleres acercan a la población juvenil

La mayoría de los visitantes que querían conocer el museo y familiarizarse con la teoría del origen gallego del histórico navegante procedía de provincias de cerca de una decena de comunidades autónomas como Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Madrid, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Murcia o Canarias. Además, también se percibió un aumento importante de turistas extranjeros. México, Argentina, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Italia o Francia son algunos de los países de origen de gran parte de los visitantes. Con respecto a la edad media, el perfil más común correspondía a personas entre 36 y 60 años, si bien se ha detectado un incremento significativo de visitas de menores de 18 años, debido a la organización de talleres y actividades dirigidas a los niños, en las que se cubrió prácticamente la totalidad de plazas ofertadas. A todo esto hay que sumar, también, las visitas de excursionistas coordinada por la Asociación Galicia Histórica, cuya labor e implicación en la puesta en marcha el conocimiento y la promoción del museo “e moi valiosa”, destaca Díaz.