Acuerdo entre la Fundación Rías do Sur y Supera para la rescisión del contrato

La Fundación Rías do Sur ha llegado a un acuerdo con Supera para la rescisión del contrato de concesión de la gestión de los servicios en el Complejo Deportivo Rías do Sur, con lo que será la propia fundación la que asuma esta gestión a corto plazo, mientras no haya una nueva concesionaria.

“La piscina vuelve a ser de la Fundación en su totalidad”, celebra el presidente, Héctor Vilariño, que asegura que en breve “volverá a estar a disposición de los clubes, de los deportistas del CGTD y de los usuarios y volverá a haber competiciones”. “El contrato se ha rescindido de mutuo acuerdo después de las medidas cautelares que había interpuesto el juzgado”, explicó Vilariño, que aclaró que no hubo que abonar ningún tipo de cláusula ni compensación a Supera. Actualmente se están llevando a cabo algunas reparaciones en el vaso de 50 metros, que ha sido vaciado y está pendiente de que se levante la prealerta por sequía para ser rellenado. “Ence está parada por la sequía, por eso aprovechamos para vaciar el vaso y hacer reparaciones urgentes e imprescindibles para retomar la normalidad tan pronto se pueda. La piscina está preparada para llenarla en cuanto sea posible”, apunta Vilariño, que calcula que esto podría ser en la segunda quincena de octubre. “La idea, una vez se termine con las reparaciones, es buscar un acuerdo con las administraciones para poder separar la parte de los clubes y competiciones de la de los servicios a abonados, y que pueda haber una nueva concesionaria, pero por el momento nadie se ha puesto en contacto con la Fundación”, apunta.