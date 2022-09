El Pazo da Cultura de Pontevedra acoge el sábado 1 de octubre a las 18.00 horas la presentación del documental “Cazarepresas” de Francisco Campos-López Benyunes. La asociación A Rente do Chan invita a asistir a esta presentación, de un largometraje que se presenta con el lema “A vitoria do río Verdugo sobre Ponte Inferno”.

Tras la proyección del documental habrá una charla coloquio sobre la recuperación de los ríos. “O río Verdugo e a presa de Ponte Inferno son protagonistas moi importantes neste documental, no que ademais de vivir a victoria do río Verdugo sobre a central de Ponte Inferno, descubrirás outras aventuras na que os ríos volven a correr gracias á loita de diferentes colectivos europeos”, expone el colectivo A Rente do Chan.

El documental narra la lucha del vecindario de los municipios ribereños del río Verdugo contra la presa de Ponte Inferno y para tratar de renaturalizar el río.