La Diputación inscribe en el Registro la Casa Barroca de Combarro y la cederá al Concello

La Casa Barroca de Combarro, situada en la calle San Roque 59 y que figura como sede del Ateneo Corredoira, ya está inscrita oficialmente a nombre de la Diputación, entidad que la había adquirido en 1958 pero que precisaba de su aclaración en el Registro de la Propiedad. De este modo se despeja la situación de este emblemático inmueble, que ahora se quiere ceder al Concello para convertirlo en su recurso turístico y museográfico.

En una reunión celebrada este martes entre la Diputación y el Concello, al institución provincial informó de que ya ha completado los trámites para desentrañar la titularidad de este inmueble y ahora inicia las conversaciones de cara a la cesión gratuita al Concello de Poio “con el objetivo de convertir definitivamente esta pieza arquitectónica del conjunto histórico-artístico de Combarro en un recurso turístico y museográfico de primer orden que complementa la oferta de ocio para los visitantes”.

El diputado provincial Carlos Font mantuvo una reunión con el alcalde de Poio, Luciano Sobral, y los tenientes de alcalde Silvia Díaz y Gregorio Agís, así como con el concejal Julio Casás, en la que informó sobre las gestiones realizadas para aclarar la titularidad y en la que también se acordó la firma de un convenio para la cesión de la Casa Barroca, que incluye su reforma para corregir el deterioro y dejarla en perfectas condiciones de habitabilidad.

Font destacó que “una vez despejadas las cuestiones en torno a la propiedad del inmueble que se derivaban de la gestión que se hizo en etapas anteriores, abrimos un nuevo tiempo, con rigor y seguridad jurídica, porque compartimos los deseos del Concello de Poio”. Anunció que la Diputación comienza ahora a redactar el texto del futuro convenio interadministrativo, con el fin de someterlo a los preceptivos informes técnicos antes de que los plenos de ambas administraciones procedan a su aprobación. “No estamos hablando solo de una cesión, sino de la intención de la Diputación de reformar esta casa, por lo que el convenio debe recoger adecuadamente las obligaciones y deberes de las dos partes”, aclara.

La Diputación ya ha inscrito en el Registro de la Propiedad el inmueble en Calle de San Roque, 59, con una superficie construida de 72 metros cuadrados y una superficie total construida en dos plantas de 133 metros cuadrados. El trámite se llevó a cabo el pasado mes de mayo después de haber concluido la “depuración física y jurídica” del inmueble. Este procedimiento es una obligación recogida expresamente en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales con vistas a la enajenación, como es el caso, dado que se pretende entregar el edificio al Concello para su conversión en recurso turístico. El expediente de “depuración” deberá incluir también el deslinde y registro en caso de ser necesario.

Durante el procedimiento se acreditó que la Casa Barroca fue adquirida por la Diputación a su anterior propietaria en 1958. Dos décadas después, en 1978, cedió el uso, a título gratuito y en precario al Ministerio de Cultura para habilitar una Casa de la Cultura y una Oficina de Turismo. “Desde entonces hubo sucesivas circunstancias, con escasa o nula documentación, sobre las condiciones de uso de este inmueble. Todo esto se superó con la inscripción en el Registro”, explica la entidad provincial.

Carlos Font indicó que “el Concello nos pidió que camináramos en esta dirección y ahora la parte más complicada del camino, en lo que compete a la Diputación, ya se ha hecho con este proceso de depuración y registro, y hoy están despejadas todas las dudas”. El diputado provincial añadió que “se abre una nueva etapa que repercutirá en grandes noticias para Combarro. Nos parece fantástico que esta casa, después de todas las circunstancias por las que ha pasado en las últimas décadas, pueda convertirse en un moderno espacio de promoción turística y queremos colaborar para que sea un realidad”, concluyó.

No se incluye en la operación otro edificio con el mismo nombre

El diputado provincial Carlos Font quiso aclarar durante la reunión que la Diputación sólo es propietaria de la Casa Barroca de la calle San Roque, 59, y no tiene ningún derecho sobre el inmueble colindante también conocido con el mismo nombre. Según el concejal socialista Gregorio Agís, presente en el encuentro, este segundo inmueble, de menor tamaño y pegado al ya propiedad de la Diputación, es el que un particular trató de vender en su día tras inscribirlo a su nombre. Aunque aquella operación pudo frenarse, el embrollo sobre su titularidad aún no se ha desenmarañado por completo.