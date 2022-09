El proyecto reformado para rehabilitar los edificios del Museo de Pontevedra vuelve a enfrentar a gobierno y oposición

La reforma de dos de los edificios nobles del Museo de Pontevedra, Castro Monteagudo y García Flórez, vuelve a enfrentar a gobierno local y oposición. Para el PP, los 8 millones de euros destinados a --entre otras cosas-- realizar una conexión subterránea entre ambos edificios (aprovechando un pequeño túnel que ya existe) es “un despropósito presupuestario”, mientras que para el gobierno local y provincial (BNG y PSOE) es una obra imprescindible para poder rehabilitar estos edificios y darles un uso museístico, según explicó el concejal y vicepresidente de la Diptuación, César Mosquera. “No sé si el PP está proponiendo ahora que no los rehabilitemos”, cuestionó el edil nacionalista.

Para la oposición del PP, “la reforma que proponen es un disparate”, afirmó el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez. “Tenemos el convento de Santa Clara, un inmueble al que el Concello sigue sin darle uso, después de pagar 3 millones de euros, que nos ofrece cerca de seis mil metros cuadrados para darle un uso museístico. Desde el Concello hasta se presentó la posibilidad de hacer un edificio en Valdecorvos, pero han vuelto a cambiar de criterio”, ha dicho Domínguez.

El popular ha hecho referencia al espacio que ganaría el museo con la incorporación de Santa Clara, frente a “los menos de mil metros que se añadirían con las obras subterráneas, que son además bastante más costosas”. “Es un disparate presupuestario, casi 8 millones de euros de obra frente a los 3 de Santa Clara y, por lo tanto, desde el PP, no podemos compartirlo”, ha dicho Domínguez, que presentará una moción para “impedir que las obras se hagan de esta manera”. El popular ha recordado, por poner escala al precio de la reforma, que la de la Casa Consistorial es “de solo 1,4 millones”.

En su respuesta, el concejal de Ordenación do Territorio e Mobilidade y vicepresidente de la Diputación Provincial, César Mosquera, explicó que la conexión soterrada supondrá solo ampliar y mejorar la ya existente entre ambos edificios y que sin ella los dos inmuebles, de forma independiente, no podrían tener un uso museístico. Explicó además que si la obra de rehabilitación está valorada en 8 millones de euros, sin el paso soterrado se quedaría en aproximadamente 7 millones, pero los dos edificios no podrían ser un uso como museo.

Otra cosa sería la gran excavación subterránea proyectada en un primer momento, que uniría los tres edificios nobles del Museo de Pontevedra, que ha quedado aplazada “sine die”.